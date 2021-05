Wie es mit der Goldbranche im ersten Quartal 2021 aussieht

Die Nachfrage ist, so das World Gold Council, in den ersten drei Monaten 2021 um rund 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gefallen. Schuld daran war die gesunkene Investmentnachfrage, vor allem die Abflüsse aus den Gold-ETFs. Die Nachfrage der Verbraucher dagegen war stark, ein Zuwachs von 36 Prozent war zu verzeichnen. Goldbarren und -münzen gingen so ein drittes Quartal in Folge vermehrt über den Ladentisch.

Auch die Schmucknachfrage hat sich deutlich erholt (52 Prozent höher als von Januar bis März 2020). Und die Zentralbanken weltweit haben ihre Goldreserven im ersten Quartal 2021 um insgesamt 95,5 Tonnen erhöht, dabei trat beispielsweise Ungarn als eifriger Käufer auf. Bei den Konsumenten haben die Chinesen so viel nachgefragt, wie seit vier Jahren nicht mehr. Eine stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall kam auch aus der Industrie.

Beim Goldangebot schlug im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Rückgang von vier Prozent zu Buche. Zwar war die Minenproduktion nicht so wenig, aber das Recycling, ebenfalls wichtig, war sehr verhalten. Langfristig billigen Analysten dem Goldpreis noch erhebliches Aufwärtspotenzial zu. Kurzfristig sollte man auf der Hut sein. Aber Gold beziehungsweise Goldaktien gehören in die längerfristige Kategorie für Anleger.

Entscheidet man sich für ein Investment in die Werte der Goldgesellschaften, könnte man an Skeena Resources oder Kore Mining denken.

Die kanadische Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=lb62DOQHXpo – arbeitet an der Wiederbelebung der früher produzierenden Minen Eskay Creek (Gold, Silber) und Snip im Goldenen Dreieck in British Columbia kümmert. Neueste Bohrungen bei Snip ergaben bis zu 45,50 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Kore Mining – https://www.youtube.com/watch?v=SCqXqX-wJ0o – hat zu 100 Prozent die Projekte Imperial und Long Valley in Kalifornien im Portfolio. Die wirtschaftlichen Bewertungen für beide sind positiv.

