Wie finde ich einen Käufer für mein Unternehmen

Jedes Jahr suchen in Deutschland über 70.000 Unternehmensinhaber einen geeigneten Nachfolger. Und jedes Jahr suchen zahlreiche Kaufinteressenten mit ausreichender Finanzkraft nach geeigneten Firmen. Dennoch gestaltet sich die Suche nach dem geeigneten Nachfolger häufig schwierig und sehr zeitaufwändig. Unser KERN-Partner vom Standort Krefeld, Rheinland, EUREGIO Klaus-Christian Knuffmann, erklärt im KERN Service-Blog, wie Sie zielgerichtet und ohne Streuverluste Ihren geeigneten Nachfolger finden.

?Ich kenne mein Unternehmen in- und auswendig, ich kenne das Marktumfeld wie meine Westentasche und im Laufe meiner erfolgreichen und langjährigen Marktpräsenz habe ich mir ein vertrauensvolles und zuverlässiges Partner-Netzwerk aufgebaut ? Wer außer mir sollte wissen, wie der geeignete Nachfolger für meine Firma sein sollte?? Unternehmer-Statements dieser Art sind auch Klaus-Christian Knuffmann, Experte für Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf nicht unbekannt. ?Für die überwiegende Mehrheit veräußerungswilliger Inhaber kann ich das bedenkenlos unterschreiben,? sagt er und fährt fort ?aber der Verkauf der Firma, häufig auch des eigenen Lebenswerkes, ist dennoch für viele Unternehmer ein erst- und vor allen Dingen einmaliger Vorgang. Sachlich gebotener Abstand und ein mit Blick auf die eigene Firma notwendiger Perspektivwechsel werden häufig übersehen. Statt einer optimal strukturierten Vorgehensweise bei der Suche nach einem qualitativ geeigneten Nachfolger, gehen die meisten Firmeninhaber eher unsystematisch nach dem Zufallsprinzip vor, mit absehbaren und zumeist unbefriedigenden Resultaten.?

Wie bereite ich eine zielgerichtete Käufersuche vor?

Für Klaus-Christian Knuffmann zählen die Identifikation, Ansprache und Auswahl von Kaufinteressenten zu den zentralen Punkten einer professionellen Käufersuche. Das stellt eine der größten Herausforderungen für Unternehmensverkäufer dar. Von ihr hängen Erfolg und Bestand des Unternehmens, Arbeitsplätze und die Erzielung eines optimalen Kaufpreises ab. Eine systematische Käufersuche erzeugt eine größere und qualitativ höhere Nachfrage und hilft somit, den Veräußerungserlös zu maximieren und den Fortbestand des unternehmerischen Werkes zu gewährleisten.

