Wie Zitate Ihre Rankings in der lokalen Suche verbessern

Im Folgenden werden wir zunächst das eigentliche SEO of website design und seine Bedeutung für Ihr Unternehmen besprechen.

Von diesem Punkt an werde ich diskutieren, wie Zitationen in diese Strategie passen, und schließlich werde ich Ihnen eine schnelle Lösung für das Zitationsproblem geben. Hier können Sie bis zum Ende springen.

Sprechen wir über SEO, Suchmaschinenoptimierung und wie Sie Ihre lokale Präsenz bei Google und den SERPS aufbauen. Ein großer Teil der Offpage-SEO sind immer noch Backlinks und es ist wichtig, einige auf natürliche Weise zu erhalten. Zahlen Sie nicht für Ihre Links, dies kann Ihnen eine Strafe von Google einbringen und dazu führen, dass Sie an Rang verlieren. Es ist verlockend, aber tu es nicht.

Neu im Linkbuilding? Moz hat einen großartigen Anfängerleitfaden, für den ich weder die Zeit noch die Ressourcen habe, um ihn zu emulieren, also hier der Link.

In diesem Artikel wird Linkbuilding als „der Prozess des Erwerbens von Hyperlinks von anderen Websites zu Ihrer eigenen“ definiert. Im selben Artikel wird weiter darauf hingewiesen, dass Links ein wichtiger Weg sind, mit dem Google und andere Suchmaschinen entscheiden, wie eine Website bewertet wird. Im Allgemeinen ist der Gedanke, dass mehr Links und Links von besserer Qualität für das Ranking wichtig sind.

Wenn Sie über diesen Artikel stolpern und nach Informationen zur technischen SEO suchen, bietet Ignite Visibility einen großartigen Beitrag dazu. Den gesamten Artikel zum Thema Technical SEO können Sie hier in Ruhe lesen.

Lokales SEO und die Bedeutung von Zitaten

Ich stimme zu, dass Linkaufbau und Linkakquise wichtig für das Geschäft sind und ermutige Sie als Website-Betreiber daher, hart daran zu arbeiten, Inhalte zu erstellen, die verlinkt werden. Heute möchte ich mich jedoch auf das Linkbuilding für lokales SEO und nämlich auf lokale Zitate konzentrieren.

Dies ist eine echte nicht-rhetorische Frage:

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Ihre Mitbewerber bei lokalen Schlüsselwörtern und auf Google Maps höher ranken als Sie?

Wenn dies der Fall ist, liegt die schnelle Antwort in einer so genannten lokalen Zitation, auch bekannt als Unternehmenszitierung oder manchmal als Branchenverzeichniseintrag bezeichnet.