Willkommen in der Corona-Ökonomie

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der Konjunktureinbruch in der Corona-Krise ist historisch. Der Anstieg der Staatsschulden ist es auch. Billionen sollen die Wirtschaft wieder in Gang bringen ? wer wird die Schulden zurückzahlen? Für Jörg Wiechmann steht fest: ?Die Corona-Ökonomie bringt großen Rückenwind für Kapitalanleger, und das auf Jahrzehnte.?

Den Beleg findet der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) in der Vergangenheit. Nach dem Ersten Weltkrieg habe Deutschland die hohen Schuldenberge mit der Notenpresse bekämpft. Die Folge: Eine Hyperinflation ließ große Teile der Bevölkerung verarmen. Diesen Fehler wollten rund ein Jahrzehnt später die Amerikaner nicht machen und entschieden sich in der Krise für eine rigide Sparpolitik. ?Leider mit ebenfalls verheerenden Folgen?, sagt Wiechmann. ?Weil Geld zur Stabilisierung der Konjunktur fehlte, geriet die gesamte Weltwirtschaft immer tiefer in den Abwärtsstrudel.? Ein solches Szenario wolle die Politik heute in jedem Fall vermeiden, das zeigten die vielen Rettungsmilliarden in der Finanz- und Eurokrise.

Damit einher gehe aber die ?finanzielle Repression?, erläutert der IAC-Geschäftsführer. Das Vorbild lieferten zwischen 1950 und 1980 die USA und England angesichts der Weltkriegsschulden: Sie sorgten für Zinsen unterhalb der Inflationsrate, sodass Geldanlagen schleichend an Wert verloren. ?So werden Staatsschulden zwar langwierig, aber gerade deshalb relativ geräuschlos abgetragen ? auf Kosten aller Sparer in Geldwerten wohlgemerkt?, sagt Wiechmann.

Diese Null-Zins-Politik gebe es auch seit Ausbruch der Finanzkrise vor elf Jahren, in der Corona-Ökonomie werde sie nun zementiert. Denn anders seien die hohen Schuldenlasten nicht zu bewältigen. Für Anleger in Sachwerten wie Aktien, Gold oder Immobilien seien das gute Nachrichten, so Wiechmann. Deren Preise stiegen durch die Inflation ebenso wie durch die Nachfrage, Aktionäre profitierten zudem davon, dass die Rettungspolitik die Unternehmen stütze. Das hätten die meisten Anleger an der Börse offenbar erkannt, sagt der IAC-Geschäftsführer: ?Anders ist es nicht zu erklären, dass die Kurse trotz der historischen Wirtschaftskrise bereits wieder stramm auf Erholungskurs sind.?

Gegründet 1998, ist der Itzehoer Aktien Club (www.iac.de) mittlerweile mit mehr als 3.000 eingetragenen Mitgliedern und einem Depotvolumen von mehr als 50 Millionen Euro der mit Abstand größte Aktienclub in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) ist die Förderung der Aktienkultur in Deutschland. Dazu bietet Deutschlands Aktienclub Nr. 1 seinen Mitgliedern neben der Möglichkeit einer Investition in den IAC-Clubfonds regelmäßige Informationen in Form von monatlichen Geldratgebern und Depotberichten sowie bundesweiten Börsen-Seminaren. Zudem profitieren die Mitglieder von exklusiven Zins-und Rabattkonditionen bei der Geldanlage. Zehn hauptberufliche Investment- und Anlageberater kümmern sich um die individuelle Betreuung der IAC-Mitglieder. Jedes Mitglied hat dabei einen persönlichen Ansprechpartner, der ihm bei der individuellen Vermögensplanung mit unabhängigem Rat und Tat zur Seite steht.

Der Itzehoer Aktien Club verfolgt im Gegensatz zu Hedgefonds und anderen Finanzmarktakteuren eine nachhaltige Anlagestrategie, bei der in echte Werte investiert wird. Der IAC versteht sich explizit nicht als Spekulant. Investiert wird ausschließlich in internationale Qualitätsaktien wie Microsoft oder Coca-Cola, bei denen langfristig die besten Rendite-Chancen bei begrenztem Risiko liegen. Seit der Gründung des Clubs im März 1998 blieb diese IAC-Strategie nicht nur von den hohen Verlusten am Neuen Markt verschont, sondern überstand auch die Finanzkrise 2007/2008 besser als über 90 Prozent aller Vergleichsfonds.

Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den vergangenen Jahren zum besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gekürt.