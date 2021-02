Ximen Mining plant geophysikalischen Messflugüber den Gold-Silber-Kupfer-Konzessionen Providence und Bud-Elk in Greenwood, British Columbia

Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das ?Unternehmen? oder ?Ximen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ximen-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seinen Konzessionsgebieten bei Greenwood im Süden der kanadischen Provinz British Columbia einen geophysikalischen Messflug absolvieren wird.

Die Firma Geotech Ltd. wird den Messflug mit ihrem selbst entwickelten helikoptergestützten VTEM?-System (?versatile time-domain electromagnetic system?) durchführen. Laut Angaben von Geotech kombiniert das VTEM?-System eine oberflächennahe, hochauflösende Widerstandsbildgebung mit der Tiefenpenetration und ist damit ein kostengünstiges Direkterkundungs- und Kartierungsinstrument für Flugmessungen im Vorfeld von Bohrungen. Das VTEM?-System ist nachweislich in der Lage, leitfähige Körper in Tiefen zwischen 300 und 600 m aufzufinden und eignet sich damit perfekt für die Mineralexploration in tiefen Lagen. Im Rahmen der Flugmessung kommt auch ein hochempfindliches Cäsium-Magnetometer für die Kartierung von bodenmagnetischen Merkmalen in Verbindung mit geologischen Strukturen und Lithologien zum Einsatz.

Die Flugmessung erstreckt sich über die Mineralclaims des Unternehmens in der Nähe der Stadt Greenwood, die im Wesentlichen den Konzessionsgebieten Providence und Bud-Elk zuzuordnen sind. Vorgesehen ist eine Messung über einer Gesamtfläche von 1.321 Hektar mit insgesamt 157 Streckenkilometern. Der Messflug wird voraussichtlich Anfang Februar absolviert, die Ergebnisse sollen dann innerhalb von 8 Wochen nach der Messung vorliegen. Die Messergebnisse werden als Richtwert für die Explorationsaktivitäten des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten dienen.

Ximens Konzessionsgebiet Providence grenzt an die historische Silbermine Providence, aus der bereits 10.426 Tonnen Material und darin enthalten 1.368.075 Unzen Silber, 5.896 Unzen Gold, 402.690 Pfund Blei und 260.086 Pfund Zink gefördert wurden (Aufzeichnungen: BC Minfile). Im vergangenen Jahr wurde aus der historischen Halde des nahegelegenen Bergbaubetriebs Freemont, die sich auf Ximens Grund befindet, eine Probe gewonnen, in der 435 Gramm Silber pro Tonne (12,7 Unzen pro Tonne) und 4,4 Gramm Gold pro Tonne mit einem Bleigehalt von 0,22 % enthalten waren (siehe Pressemeldung vom 19. Oktober 2020). Auch kupfer- und silberführende Massivsulfide wurden in Ximens Konzessionsgebiet entdeckt (Eine 2018 gewonnene Stichprobe enthielt 0,23 % Kupfer und 3,4 % Silber). Die geplante geophysikalische Messung dient der Abgrenzung von bedeutenden leitfähigen Körpern, die mit Massivsulfidvorkommen in Verbindung stehen, und liefert den Nachweis bzw. unterstützt die Auswertung von geologischen Strukturen, die in Bezug zu einer Erzgangmineralisierung stehen.

Ximens Konzessionsgebiet Bud-Elk wurde im Jahr 2019 erworben und befindet sich in 500 Metern Entfernung von der historischen Mine Motherlode, wo aus 4.245.875 Tonnen gefördertem Material 21.405.520 Gramm Silber, 5.390.837 Gramm Gold und 34.915.323 Kilogramm Kupfer gewonnen wurden (BC Minfile). Laut Berechnung liegen die Erzgehalte bei 5,0 g/t Ag, 1,3 g/t Ag und 0,82 % Cu. Die Mineralisierung der Mine Motherlode setzt sich aus Kupferkies-, Pyrit- und Magnetitzonen zusammen und ist dem ?Skarn-Typ? zuzuordnen. Das Konzessionsgebiet Bud-Elk erstreckt sich über bekannte Mineralvorkommen, die in zwei Mineralisierungstypen unterteilt werden können: eine Kupfer-Goldmineralisierung im Skarn, die vor allem in der Mine Morrison zu finden ist, und eine Kupfer-Goldmineralisierung im Porphyr, die in den Vorkommen bei Buckhorn und Moreen zutage tritt. Aus der historischen Mine Morrison wurden aus insgesamt 2.647 Tonnen Material 7,15 Kilogramm Gold, 26,0 Kilogramm Silber und 10,7 Tonnen Kupfer gefördert (der berechnete Erzgehalt betrug 2,7 Gramm Gold pro Tonne, 9,8 Gramm Silber pro Tonne und 0,4 % Kupfer). Frühere Betreiber stießen im Rahmen von Grabungen bei Buckhorn im Jahr 2008 auf einen 43,5 Meter breiten Abschnitt mit 0,37 % Cu und 0,60 g/t Au bzw. einen 45,0 Meter breiten Abschnitt mit 0,57 % Cu und 0,40 g/t Au. In der Mine Moreen wurde im Rahmen der Grabungen im Jahr 2008 ein 32 Meter breiter Abschnitt mit 0,23 % Cu und 0,12 g/t Au freigelegt. Diese Ergebnisse liefern den Nachweis einer Mineralisierung mit hohen Gold- und Kupferwerten, die mit den Modellen für große Kupfer-Gold-Porphyrlagerstätten und den damit verbundenen Skarnlagerstätten korrelieren. Die Flugmessung soll Aufschluss über die Verteilung der magnetischen Wirtsintrusionen, der magnetischen Skarnmineralisierung sowie aller bedeutenden leitfähigen Massivsulfidkörper geben.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

