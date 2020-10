XTB startet Partnerschaft mit José Mourinho und führt ab sofort 0% Kommissionen für den Handel mit echten Aktien und ETFs ein

Erstellt von Redaktion Allgemein

José Mourinho, einer der besten Fußballtrainer und zweifacher UEFA Champions League Sieger, ist neuer Markenbotschafter von XTB. Der weltweit führende Broker bietet außerdem auf dessen preisgekrönter Handelsplattform xStation ab sofort den Handel mit echten Aktien und ETFs für 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR an.

XTB?s Partnerschaft mit José Mourinho

XTB, einer der weltweit führenden börsennotierten FX & CFD Broker, startet mit José Mourinho, einem der besten und erfolgreichsten Fußballtrainer aller Zeiten, eine Partnerschaft. Der portugiesische Trainer hat in vier verschiedenen Ländern (Portugal, England, Italien und Spanien) einen nationalen Vereinstitel gewonnen und ist einer von nur drei Trainern, der mit zwei Vereinen zweimal die UEFA Champions League gewonnen hat. Mourinho wird in den nächsten zwei Jahren der weltweite Markenbotschafter von XTB sein.

– ?Ich freue mich sehr, unsere Partnerschaft mit José Mourinho bekannt zu geben, der nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch ist, sondern auch ein Symbol für einen Manager, der seinen Erfolg sowohl auf Strategien als auch auf einer erfolgreichen Denkweise aufgebaut hat. Seine Geschichte passt gut zu unseren Markenwerten und unserer Strategie. Wir teilen den gleichen Wunsch, Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. So wie José seinem Team hilft, das beste der Welt zu werden, möchten wir unseren Kunden helfen, mit XTB zu wachsen und gute Erfolge zu erzielen, indem wir ein Höchstmaß an Service und Technologie bieten?, sagt Omar Arnaout, CEO von XTB.

Die Verkündung der Zusammenarbeit zwischen José Mourinho und XTB markiert den Start der neuen globalen Branding Kampagne ?Be like José? (z. Dt. ?Seien Sie wie José/Machen Sie es wie José). Die kreative Idee der Geschichte basiert auf dem Konzept der Ähnlichkeiten zwischen den täglichen Herausforderungen für Investoren und denen eines Fußballtrainers. Eine gute Strategie, der Wunsch zu gewinnen und aus Niederlagen zu lernen, sind die Hauptfaktoren für den Erfolg sowohl im Fußball als auch im Finanzbereich.

– ?Ich freue mich, in den kommenden Jahren Markenbotschafter von XTB zu sein. In meinen Gesprächen und beim Kennenlernen mit XTB wurde mir klar, dass wir auf unseren jeweiligen Reisen viele der gleichen Werte teilen. Leidenschaft, Professionalität, Sorgfalt und aufrichtige Liebe für das, was wir tun. Ich freue mich sehr, mit dem großartigen Team von XTB zusammenzuarbeiten und meine eigenen Erfahrungen mit über 200.000 Anlegern weltweit zu teilen. Wenn Sie handeln möchten, machen Sie es wie ich, wählen Sie XTB?, sagt José Mourinho.

XTB beginnt die Kampagne zum neuen Markenbotschafter mit einem Video. Das Video können Sie hier einsehen: https://youtu.be/9fxkLWBtMFQ.

XTB führt den Handel mit echten Aktien und ETFs zu 0% Kommissionen ein

XTB kündigt als einer der ersten börsennotierten Broker weltweit die Einführung des kostenfreien Handels mit echten Aktien und ETFs an. Das Angebot der 0% Kommissionen deckt monatliche Umsätze von bis zu 100.000 EUR ab und ist ab dem 5. Oktober 2020 sowohl für bestehende als auch für neue Kunden von XTB verfügbar.

– ?Das Ziel von XTB war es schon immer, die erste Wahl für Investoren zu sein und umfassende Lösungen aus einer Hand anzubieten. In den letzten Jahren haben wir eine enorme Menge an Arbeit geleistet – von der Einrichtung führender Initiativen zur Ausbildung von Tradern bis hin zur ständigen Weiterentwicklung unserer preisgekrönten xStation Handelsplattform. Mit einem kostenfreien Angebot öffnen wir jetzt die Tür für alle Anleger und Investoren, die sowohl in echte Aktien als auch in ETFs investieren möchten?, sagt Omar Arnaout, CEO von XTB.

Zur Zeit bietet XTB mehr als 2.000 echte Aktien der 16 größten Börsen weltweit an, darunter die New York Stock Exchange, die Londoner Börse, die spanische Bolsa de Madrid, die Deutsche Börse Frankfurt und die Warschauer Börse. Darüber hinaus bietet XTB mehr als 200 Exchange Traded Funds (ETFs), darunter wiederum Rohstoffe, Immobilien und Anleihen. Alles mit einer Kommission von 0%.

– ?Das erste Halbjahr 2020 war von einer überdurchschnittlichen Volatilität an den Finanzmärkten geprägt, die es uns ermöglichte, Rekordumsätze zu erzielen und die Anzahl unserer Kunden erheblich zu erweitern. Unser Ziel ist es, dieses Wachstum fortzusetzen, und ich bin überzeugt, dass das neu eingeführte Aktienangebot sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden großes Interesse wecken und es uns ermöglichen wird, unsere Marktposition auf der ganzen Welt auszubauen und zu stärken?, fügt Arnaout hinzu.

Das Angebot der 0% Kommissionen wird durch eine entsprechende Marketing- und Werbekampagne unterstützt, an der der neue Markenbotschafter von XTB, José Mourinho, teilnimmt.

– “Unser neues Angebot und die große Auswahl an echten Aktien und ETFs ermöglicht nicht nur unseren Bestandskunden, das Portfolio aufzustocken und kommissionsfrei zu diversifizieren, sondern bietet auch Einsteigern und bestehenden Anlegern die Möglichkeit, mit nur einer Handelsplattform kostengünstig in die Welt der sämtlicher Investitionen einzusteigen. Wir freuen uns daher sehr, mit gleich zwei starken Neuigkeiten in das vierte Quartal 2020 zu starten?, so Eliza Dygutowicz, Director von XTB Deutschland.

Einzelheiten zum neuen Angebot und den Kommissionen finden Sie hier.

CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.

Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Medienkontakt

Tel.: +49 (0) 69 247 5249-0

E-Mail: media@xtb.de

Facebook: https://www.facebook.com/xtbde

Twitter: https://twitter.com/xtbde

Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de

YouTube: https://www.youtube.com/xtbde

Die XTB-Gruppe besteht aus Unternehmen, darunter einen der größten börsennotierten Forex & CFD Broker der Welt. Die Unternehmen werden von den weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert, u.a. von der FCA, CySEC und KNF. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bietet die XTB-Gruppe Anlegern sofortigen Zugang zu Hunderten von globalen Märkten. XTB ist ein Fintech-Unternehmen, das auf Sicherheit, Technologie und Service basiert. Seit 2002 hat sich die Präsenz des Unternehmens auf 12 Märkte in Europa, Lateinamerika und Asien mit mehr als 200.000 Kunden etabliert. Über die hauseigene und preisgekrönte Handelsplattform xStation und der mobilen Version, der xStation App, bietet XTB über 4.500 Finanzinstrumente an, darunter echte Aktien und ETFs sowie CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. X Open Hub bietet XTB zudem führende Technologien für Finanzinstitute aus aller Welt an. Weitere Informationen finden Sie unter www.xtb.com.