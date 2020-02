yabeo bündelt nachhaltige Investments in neuer Impact-Plattform (FOTO)

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

yabeo, der Frühphaseninvestor aus München, baut mit seinem

jüngsten Investment in Wegatech den Bereich Impact Investing aus. Die neue

Investmentplattform yabeo Impact fokussiert sich ausschließlich auf Unternehmen

mit einem sozial- oder umweltrelevanten Fokus und strebt ein Investitionsvolumen

von rund 50 Millionen Euro für den Alternative Investment Fund an. Der yabeo

Impact Fund wird damit zur zweiten tragenden Säule neben der “yabeo Venture

Tech” (Investment-Schwerpunkt: FinTech, InsurTech, HealthTech). Bereits seit

2013 hat yabeo einzelne Investments unter anderem in den Bereichen

Seniorenpflege (z.B. Pflegebox, Prosenio und Libify), Inklusion (auticon) sowie

Reduktion von Plastikabfall durch Wasserfilter (TAPP Water) getätigt. Der

dreiköpfige Beirat um Prof. Susanne Porsche, Kurt Schöffer und Prof. Dr. Gunter

von Minckwitz bringt seine mehrjährige Kompetenz in die Gesellschaft ein.

Die Investmentstrategie von yabeo Impact orientiert sich an den 17 “Sustainable

Development Goals” (SDG) der UN. Im Fokus stehen hier auf Seiten des

umweltrelevanten Impacts insbesondere die Themen CleanTech, AgricultureTech und

FoodTech sowie die Bereiche Inklusion und Bildung auf Seiten des sozialen

Impacts. yabeo setzt dabei auf Start-ups mit digitalen Ansätzen und Technologien

wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Internet of Things und Robotik.

Investiert werden soll insbesondere in Seed-, Series A- sowie Series B-Runden

mit dem Fokus auf Europa sowie weltweiten Beteiligungen. Aufbauend auf der

Erfahrung der vergangenen Investments wird auch im Impact Investing neben dem

positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft ein marktüblicher Return

on Investment angestrebt.

Regenerative Energien und Ressourcenschonung im Fokus der jüngsten Investments

Die jüngsten Beteiligungen im Impact-Bereich sind Wegatech und TAPP Water.

Wegatech (“Wegbereiter der Energiewende”) aus Deutschland plant und installiert

nachhaltige Energietechnik für private Haushalte mit der Kombination von

Photovoltaikanlagen, Stromspeichern, E-Ladesäulen und strombetriebenen

Wärmepumpenheizungen. Seit Gründung konnten Wegatech-Kunden bis heute mehr als

fünf Mio. Tonnen CO2 einsparen und über 13,3 Gigawatt Ökostrom produzieren. TAPP

Water, gegründet in Barcelona, ist ein Anbieter für moderne Leitungswasserfilter

mit biologisch abbaubaren Kartuschen und der Vision, bis zum Jahr 2023 rund zehn

Milliarden Plastikflaschen zu vermeiden. Bis heute konnte mit 40.000 verkauften

Leitungswasserfiltern in 35 Ländern der Kauf von 20 Millionen Plastikflaschen

vermieden werden.

yabeo Impact-Bestandsunternehmen entwickeln sich zu erfolgreichen

Mittelständlern

Im Bereich der Seniorenpflege baut yabeo derzeit eine umfassende Plattform durch

die Kombination und Synergien der Portfoliounternehmen Pflegebox, Prosenio und

dem digitalen Hausnotrufanbieter Libify auf. auticon, ein IT- und

Data-Beratungsunternehmen, das von yabeo seit 2013 begleitet wird, bietet

Beratern aus dem Autismus-Spektrum weltweit eine nachhaltige Karrieremöglichkeit

und fördert die Inklusion. Diese Investments sind über die Jahre zu

erfolgreichen Mittelstandsunternehmen mit Umsätzen von bis zu 20 Mio. Euro

gewachsen. Damit bereitet yabeo jungen, nachhaltigen Wachstumsunternehmen den

Weg zum wirtschaftlichen Erfolg: Durch diese Investments wurden bis heute mehr

als 250 Arbeitsplätze für Menschen im Autismus-Spektrum geschaffen. Über die

Prosenio Plattform werden jährlich 200.000 Kunden mit Produkten für Senioren und

Personen mit besonderen Bedürfnissen versorgt. Zusätzlich gibt es über die

Plattform Zugang zum Netzwerk von 3.000 Pflegediensten in Deutschland, mit dem

35.000 Pflegebedürftige zu Hause versorgt werden. Die Plattform ist

grenzüberschreitend konzipiert: Mit über 2.000 Pflegern werden zusätzlich in

England täglich mehr als 10.000 Personen zu Hause besucht und gepflegt. “Wir

sind stolz, dass wir einen signifikanten Return und Impact mit unseren

Investments geschaffen haben. Dies zeigt, dass wir die richtigen Unternehmen

ausgewählt haben, um wirtschaftlichen Erfolg und die Erreichung signifikanten

Impacts zu kombinieren”, erklärt Saskia Becker, Geschäftsführerin der yabeo

Impact GmbH.

Beirat und Geschäftsführung der yabeo Impact GmbH arbeiten eng zusammen

Der Beirat der yabeo Impact GmbH besteht aus Prof. Susanne Porsche, Prof. Dr.

Gunter von Minckwitz sowie Kurt Schöffer. Prof. Susanne Porsche fördert als sehr

erfolgreiche Unternehmerin bereits seit vielen Jahren leidenschaftlich junge

Unternehmer und deren Start-ups. Prof. Dr. Gunter von Minckwitz ist Gründer und

Gesellschafter der weltweit führenden Brustkrebsforschungseinrichtung GBG

Forschungs GmbH und einer der erfolgreichsten Brustkrebsforscher Deutschlands,

der seit 2016 aktiv in Start-up-Unternehmen investiert. Kurt Schöffer, ein

Unternehmer in den Bereichen IT, Energie und Medien, ist seit 2013 CEO des yabeo

Portfoliounternehmens auticon und hat den IT-Beratungsspezialisten zum

weltgrößten Arbeitgeber für Autisten mit einer Präsenz in acht Ländern

aufgebaut. “Entscheidend wird neben einer erfolgreichen Entwicklung künftig

sein, welchen Mehrwert junge Unternehmen für die Gesellschaft leisten. Denn

gerade Start-ups sind mit ihrer Dynamik in der Lage, etwas zu bewegen. Häufig

rücken diese Unternehmen Missstände erst in den Fokus und schaffen ein

Bewusstsein dafür. Wir möchten mit yabeo Impact genau diese Unternehmen

identifizieren und fördern”, erklärt Kurt Schöffer, der den Beiratsvorsitz

übernimmt.

100 Millionen Euro Assets under Management (AUM) über die yabeo-Plattformen

Geschäftsführerin der yabeo Impact GmbH ist Saskia Becker, neben Matthias

Sohler, dem Gründer von yabeo. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist

bereits seit 2017 im Team des Frühphaseninvestors und bringt aus ihrer früheren

beruflichen Laufbahn große Erfahrung im Umgang mit den Herausforderungen junger

Unternehmen mit. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für yabeo hat sie begonnen, den

Impact-Arm von yabeo auszubauen und die ersten Investments zu tätigen. Zusammen

mit der Venture Tech AG, die bereits in erfolgreiche disruptive Geschäftsmodelle

im Bereich FinTech, HealthTech und InsurTech investiert hat (z.B. solarisBank,

CLARK, COYA und FinLeap), verwaltet yabeo über seine Plattformen aktuell rund

100 Millionen Euro (Assets under Management/AUM).

Über yabeo

yabeo ist ein Venture Investment- und Advisory-Unternehmen, das in der Frühphase

von Technologie-Firmen investiert und diese nachhaltig weiterentwickelt. Der

Erfolg von yabeo liegt im Wachstum von Unternehmen, Skalieren von Organisationen

und im Roll-Out neuer Technologien. yabeo verwaltet derzeit Assets under

Management von mehr als 100 Mio. EUR über sämtliche Investmentplattformen. Der

Erfahrungsschatz aus den bereits getätigten Investments, die Wachstumserfahrung

und das Know-how, auch aus dem bereits existierenden Impact Portfolio, soll nun

signifikant auf den Bereich yabeo Impact Investing überführt werden. Das Ziel

ist, in technologiegetriebene Unternehmen in der Frühphase zu investieren, die

in ihrem Segment Veränderungen vorantreiben, indem sie mittels neuer Technologie

und innovativem Geschäftsmodell bisherige Spielregeln neu definieren und dabei

sowohl einen finanziellen Return als auch einen sozialen oder umweltrelevanten

Impact schaffen. Weitere Informationen unter www.yabeo.de

Pressekontakt:

Thomas Doriath

DORIATH Kommunikation

Tel: +49 176/24244283

Email: t@doriath-komm.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133067/4518566

OTS: yabeo

Original-Content von: yabeo, übermittelt durch news aktuell