Zwei VR-Banken bieten kostenlose Gehaltskonten jetzt auch bundesweit an

Erstellt von Redaktion Banken

Jede zweite Bank oder Sparkasse hat 2019 an der

Gebührenschraube gedreht. Am stärksten verteuerten sich die Onlinekonten. Ihr

monatlicher Durchschnittspreis beträgt nun 3,63 statt 2,73 Euro. Wer auch den

Filialservice in Anspruch nehmen will, zahlt dafür 4,39 Euro im Monat (2018:

4,19 Euro). Und Premiumkonten, bei denen Girocard, Buchungen und

Bargeldabhebungen im Monatspreis enthalten sind, kosten jetzt 9,93 Euro (2018:

9,42 Euro).

Ab 1. Januar 2020 wird es bundesweit keine Sparkasse mehr mit einem kostenlosen

Girokonto geben. Denn die letztverbliebene Sparkasse – die Stadt- und

Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach – stellt für ihr “direkt GIRO”

dann monatlich 3,95 Euro in Rechnung. Dennoch gibt es auch im neuen Jahr noch

rund 100 regionale und überregionale Banken, die Konten ohne monatliche

Grundgebühr anbieten.

Dazu gehören auch zwei Volks- und Raiffeisenbanken, die ihre gebührenfreien

Onlinekonten nun bundesweit anbieten. Bei der Raiffeisenbank Hochtaunus, die mit

der Marke “Meine Bank” auf Kundenfang geht, sind sogar 52 Bargeldabhebungen

weltweit mit der kostenlosen Mastercard enthalten. Und auch bei der VR-Bank Bad

Salzungen Schmalkalden gibt es weder eine Monatspauschale noch irgendwelche

Kosten für Online-Buchungen oder die Girocard.

Zwei Bankengruppen haben 2019 ihre Kunden weitgehend von Preisanhebungen

verschont: die Sparda- und PSD Banken. Fast alle halten weiterhin an

gebührenfreien Konten fest – auch wenn dies mittlerweile überwiegend Konten

sind, die man übers Internet oder Smartphone führt.

Eine interaktive Deutschland-Karte mit allen 100 Konten ohne monatliche

Grundgebühr gibt es unter www.biallo.de/girokonto.

