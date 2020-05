Zyprischer CFD-Broker, TradeATF, kündigt digitales Sponsoring mit dem argentinischen Fußballverband AFA an

TradeATF, ein gut etablierter und lizenzierter CFD-Broker mit Sitz in Zypern seit 2013, der von der CySEC ordnungsgemäß autorisiert und reguliert wird und seine Dienstleistungen auf internationaler Ebene mit Schwerpunkt auf EU-Ländern anbietet, kündigte diese Woche erfreut an, die argentinische Nationalmannschaft unter dem argentinischen Fußballverband (AFA) digital zu sponsern.

Die ursprüngliche Vereinbarung gilt bis zum 31. Juli 2021 und wurde mit der Mannschaft von einigen der bekanntesten Fußballspieler der Welt, darunter Messi, Aguero, Dyballa und Higuain abgeschlossen. AFA, der nationale Dachverband des argentinischen Fußballs, begrüßte das Sponsoring, das TradeATF eine Präsenz in allen digitalen AFA-Assets, Kampagnen und Aktivitäten der Herren- und Frauenfußballteams ermöglicht. TradeATF ist ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und neuen Sportarten auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu zeigen, was möglich ist, wenn eine Zusammenarbeit stattfindet. Angesichts der Tatsache, dass das Coronavirus Gemeinschaften, Zusammenarbeit und Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt – möglicherweise bis 2021 pausiert, möchte sich TradeATF als Ressourcengeber positionieren. Gerade heute sind diese Arten von kommerziellen Einnahmen für die AFA wirtschaftlich wichtig, da sie ihnen helfen, ihre derzeitigen Projekte zu konsolidieren, die in dieser neuen Phase des argentinischen Fußballs erforderlich sind. Der 1893 gegründete argentinische Fußballverband ist der achtälteste der Welt. Die Nationalmannschaft ist eine von acht Nationalmannschaften, die die FIFA Fußballweltmeisterschaft gewonnen haben, und zwar 1978 und 1986 sowie 1930, 1990 und 2014 wurden sie Vizeweltmeister. Viele argentinische Fußballtalente spielen in den besten europäischen Ligen und verdienen mit die höchsten Fußballgehälter der Welt. Angesichts der Tatsache, dass Fußball für so viele Menschen wie eine universelle Sprache ist, setzt sich die TradeATF dafür ein, dass dieses Vermächtnis auch nach dem Abklingen des Coronavirus weiterhin zugänglich ist. TradeATF ist seit seiner Gründung erfolgreich und bietet seinen Kunden die drei Kontomodelle Silber, Gold und Platin an. TradeATF bietet auch eine große Auswahl an Schulungsmaterialien, ein kostenloses Demokonto, Marktindikatoren und eine Vielzahl von Tools auf der MetaTrader-Plattform an. Einige der bemerkenswertesten Highlights sind: keine Kommission, umfassende Schulungen und Seminare, Spreads bis zu 0,7 Pips und professionelle Handelskonten. Darüberhinaus bietet TradeATF Schulungsinhalte an, die Tradern dabei helfen, mehr über den CFD-Handel zu lernen, was ideal für alle Neueinsteiger ist, die ihre ersten Schritte auf den Finanzmärkten machen wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tradeatf.com/ .

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75,59 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. TradeATF wird von Hoch Capital Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma (CIF), die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 198/13 gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) autorisiert und reguliert wird.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1164789/TradeATF_ArgentinaFA.jpg

