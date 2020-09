Absen eine von Chinas Best Managed Companies 2020

Absen, der Spezialist für LED-Displays (SZSE: 300389), wurde im Deloitte-Best-Managed-Companies-(BMC)-Programm als eine von Chinas Best Managed Companies ausgezeichnet.

Das BMC-Programm ist eine internationale Initiative in der private Unternehmen mit fortschrittlichen Managementansätzen und herausragenden Geschäftsergebnissen identifiziert und ausgezeichnet werden. Zu den Schlüsselfaktoren für die Bewertung der Managementfähigkeit eines Unternehmens zählen Strategie, Fähigkeiten, Engagement und Finanzkraft. In diesem Jahr war die Widerstandsfähigkeit gegenüber der Covid-19-Pandemie ebenfalls eines der Auswahlkriterien. Absen galt als Unternehmen, das in allen Bereichen über außerordentliche Kompetenz verfügte, was es dem Unternehmen ermöglicht, diese schweren Zeiten zu überstehen.

Absen, das über den Ruf verfügt, hochqualitative LED-Displays zu liefern, erreichte im 11. Jahr in Folge den ersten Rang als weltweiter Exporteur und feiert im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Absen verfügt über eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer jährlichen Produktionsleistung von 300.000 qm und legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Das Unternehmen hat ein starkes Kundendienstnetzwerk mit 15 inländischen und ausländischen Tochterunternehmen aufgebaut, um auf der ganzen Welt für seine Kunden da zu sein.

Im Jahr 2020 hat Absen seine Managementsysteme, IT-Systeme und End-to-End-Prozesse weiterhin ständig mit dem Ziel verbessert, ein vollständig “kundenfokussiertes” Unternehmen zu während es gleichzeitig von einer starken Unternehmenskultur und einem stabilen Finanzmanagement untermauert und geleitet wird. Das Unternehmen hat auch in Talententwicklung und Verfahren für soziale Unternehmensverantwortung investiert.

Zhao Jian, geschäftsführender Gesellschafter von BMC sagt, dass durch Widerstandsfähigkeit nachhaltige Werte für Unternehmen geschaffen werden. Alteingesessene Unternehmen und erstklassige Unternehmen haben verschiedene Wirtschaftszyklen erlebt und verfügen über umfassendere und ausgefeiltere Strategien. Je größer das langfristige Ziel eines Unternehmens, desto größer seine Vitalität. “Unternehmen mit großer Widerstandsfähigkeit” haben eine starke Immunität entwickelt.

Als Kommentar zu der Auszeichnung sagte Ashley Li, CFO von Absen: “Im Rahmen des BMC Awards werden alle Facetten eines Unternehmens auf den Prüfstand gestellt und wir sind stolz darauf, dass Absen alle Voraussetzungen erfüllt. Dieser angesehene Preis ist eine fantastische Anerkennung für den allgemeinen Erfolg von Absen, der auf einer klaren strategischen Ausrichtung und Organisationsstruktur, einer herausragenden finanziellen Leistung, starken Managementfähigkeiten und einer inspirierenden Unternehmenskultur beruht. Durch diese Auszeichnung wird unser Vertrauen darauf, dass wir unsere Unternehmensführung sowie unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessert angekurbelt.”

