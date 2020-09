Stadt an der Ostsee sucht für moderne Pflegeeinrichtungen eine Betriebsleitung Nachfolge ? Einrichtungsleitung mit Masterstudium Gesundheitswesen

Erneut dürfen die Hamburger Headhunter – mit Ihrer 27jährigen Erfahrung in der Pflegewirtschaft ? eine Leitungsposition im Gesundheitswesen des öffentlichen Dienstes unterstützen:

Die Hansestadt Wismar unterhält im Eigenbetrieb drei moderne Pflegeeinrichtungen und sucht zum 01.05.2020 eine Nachfolge für die Betriebsleitung.

Der Bewohner- und Mitarbeiterzufriedenheit verpflichtet

Die Einrichtungen ? vollstationär und Tagespflege ? sind in enger Zusammenarbeit mit dem Träger in den letzten 30 Jahren systematisch ausgebaut worden. Die einzelnen Standorte werden qualitativ und angemessen ausgelastet ? das Personal wird durch eine hohe Pflegequote geschützt und angemessen bezahlt.

Für die Stadt steht ein gesundes Personal und zufriedene Bewohner vor dem monetären Gewinn und einer guten Marge.

Die gesuchte Betriebsleiterin soll den Weg der Vorgängerin der drei Einrichtungen weitergehen ? Schwerpunkte werden die Sicherstellung der Mitarbeitermotivation und Bewohnerzufriedenheit, die Mitarbeiterführung und Personalentwicklung sowie das Führen und die Koordination der Pflegesatzverhandlungen sein.

Intensive Einarbeitung garantiert ? Arbeiten an der Ostsee

Nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch der zukünftige Betriebsleiter werden nicht nur exzellent vergütet, sondern intensiv von der Vorgängerin eingearbeitet.

Darüber hinaus erhält er einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Leistungsboni sowie eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit in einem städtischen Eigenbetrieb und dessen Weiterentwicklung mitzuwirken, in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister – direkt an der Ostsee arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Sozialkompetenzen Mitarbeiterführung

Mitbringen muss die gesuchte Betriebsleitung

die Qualifikation zur Einrichtungsleitung,

ein abgeschlossenes Masterstudium im Gesundheits-/Sozialwesen oder

ein Masterstudium BWL bzw. eine wissenschaftliche Hochschulausbildung,

mehrjährige Leitungserfahrung in der Pflegebranche sowie

umfassende ? und vor allem ? nachweisliche Sozialkompetenzen in der Mitarbeiterführung.

Darüber hinaus ist ein hohes Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen, Freude am Umgang mit Senioren gefordert als auch eine schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität und Durchsetzungskraft.

