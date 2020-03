Aktienhandel des Direktoriums (geändert)

Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) in Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE-Anforderungen für begrenzte Börsennotierungen wird Folgendes bekannt gegeben:

Name: NJ-Froneman

Position: CEO

Unternehmen: Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses: Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion: Einbehaltung von Leistungsaktien in Bezug auf zuvor zugeteilte Aktien am 1. März 2017

Datum der Transaktion: 6. März 2020

Anzahl der ADRs: 29 749

Klasse der Sicherheit: ADR

Marktpreis pro ADR:

Niedrig – $8.20

Hoch – $9.70

Ausübungspreis – $8.46

Gesamtwert: $251 676.54

Sperrfrist: Gültigkeit nach Anwendung der Leistungskriterien und unter Leistungsbedingungen

Name: H Kenyon-Slaney

Position: Unabhängiges nicht-exekutives Mitglied

Unternehmen: Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses: Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion: Marktkauf von ADRs

Datum der Transaktion: 5. März 2020

Anzahl der ADRs: 4 213

Klasse der Sicherheit: ADR

Marktpreis pro ADR: £7.12

Gesamtwer:t £29 996.56

Im Hinblick auf Absatz 3.66 der Anforderungen für die Börsennotierung wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

