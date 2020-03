Öffentliche Förderung: Solvemate erhält Pro FIT-Finanzierung über 1 Million Euro

Erstellt von Redaktion Banken

– Das Technologieunternehmen erhält Fördermittel des Landes Berlin

und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

– Finanzierung dient der Erweiterung der KI-gestützten Plattform

zur Automatisierung des Kundenservices

Das Berliner Technologieunternehmen Solvemate (www.solvemate.de) hat vom Land

Berlin eine Million Euro im Rahmen des Pro FIT-Programms erhalten. Das durch die

Investitionsbank Berlin (IBB) geförderte Projekt “Solvemate Kontext Plus” wurde

kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Mithilfe der Fördermittel möchte das Unternehmen seine KI-gestützte

SaaS-Plattform für automatisierten Kundenservice deutlich erweitern und neue

Arbeitsplätze schaffen.

Im Fokus des 2015 gegründeten Berliner Startups steht die Automatisierung des

Kundenservices. Die Software as a Service-Plattform verwendet künstliche

Intelligenz und insbesondere maschinelles Lernen für die Entwicklung von

Chatbots, um die Kundenbetreuung effizienter zu gestalten. Durch gezielte Fragen

im Entscheidungsbaum-Stil leitet der Chatbot die Kunden innerhalb weniger

Sekunden zu einer Lösung, wodurch die Kundenzufriedenheit erhöht wird.

Weiterentwicklung des Chatbots für ein neuartiges Service-Erlebnis Mit den

Fördergeldern möchte Solvemate einen neuartigen Chat-Algorithmus entwickeln,

welcher komplexe Kundenanfragen in natürlicher Sprache verstehen kann. Dafür

kombiniert das Unternehmen das bereits bestehende Wahrscheinlichkeitsmodell mit

modernen Verfahren aus dem Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung. Diese

Verknüpfung erlaubt es, die Anfragen der Kunden im Kontext zu betrachten und

personalisiert zu bearbeiten. So kann der Chatbot durch gezieltes Nachfragen

auch die kleinsten Details verstehen und die Kundenanliegen innerhalb kürzester

Zeit lösen.

Solvemates Plattform ist in der Lage, mit jeder Anfrage hinzuzulernen und

analysiert automatisch mögliche Wissenslücken im Chatbot. Somit wird Unternehmen

ermöglicht, die Intelligenz des Chatbots kontinuierlich und mit minimalem

Aufwand zu erweitern. Seit Mitte 2019 arbeitet Solvemate bereits an der

Erweiterung seines Chatbots.

“Ich danke dem Land Berlin für das Vertrauen und der Investitionsbank Berlin für

die hochprofessionelle Zusammenarbeit. Mit der öffentlichen Förderung werden wir

nicht nur langfristig Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die technologische

Vorreiterrolle Deutschlands, insbesondere in Berlin, weiter vorantreiben.

Zudem möchte ich mich bei unserem Partner Peter Schwarz und der Arete AG für die

kompetente Beratung im gesamten Fördermittelprozess bedanken. Um die

Erfolgschancen zu erhöhen, entschieden wir uns für die Zusammenarbeit mit einem

professionellen Partner. Mit der Leistung der Arete AG sind wir hoch zufrieden.

Dank ihrer professionellen Realisierung des Antragsprozesses konnten wir den

Antrag inklusive der komplexen Beschreibung der technischen Innovation innerhalb

weniger Wochen stellen”, kommentiert Erik Pfannmöller, CEO von Solvemate, die

erhaltene Förderung.

Über Solvemate

Solvemate (www.solvemate.de) ist eine führende Technologie-Plattform für den

Kundenservice. Durch den Chatbot werden Anfragen automatisiert in

durchschnittlich 20 Sekunden und in 83 Prozent aller Fälle korrekt gelöst. Dank

künstlicher Intelligenz lernt der Chatbot schnell und kontinuierlich dazu.

Kunden erhalten so rund um die Uhr eine zielführende Antwort. Unternehmen können

die Anwendung ohne IT-Aufwand auf ihrer Webseite integrieren und profitieren von

zufriedeneren Kunden und geringeren Kosten. Zu den Nutzern gehören unter anderem

bereits die Berliner Sparkasse und das Startup SumUp. Solvemate wurde 2015 von

Erik Pfannmöller gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und

beschäftigt derzeit 35 Mitarbeiter.

Über Arete

Die Arete AG bietet seit 1999 Beratungsleistungen in den Gebieten

Fördermittelberatung sowie Qualitätsmanagement an. Das Team der

Fördermittelberatung bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen umfassende

Unterstützung zu regionalen, bundesweiten und europäischen

Fördermittelprogrammen. Zu den Leistungen gehören die Entwicklung individueller

Fördermittelstrategie, die Planung von Technologieprojekten abgestimmt auf die

Ansprüche des jeweiligen Förderprogrammes, die Beantragung der Mittel und die

Unterstützung dabei, die bewilligten Mittel zu 100% abrufen zu können. Arete

zielt darauf ab, innovative Technologieunternehmen als ihr Fördermittelpartner

branchenunabhängig zu beraten um mithilfe der gewonnenen Förderung technische

Innovationen zu ermöglichen.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal I luisa.lindenthal@tonka-pr.com I

030.403647.613

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132465/4542031

OTS: Solvemate GmbH

Original-Content von: Solvemate GmbH, übermittelt durch news aktuell