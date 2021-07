Allianz und IDS starten Offensive im ESG-Datenmanagement

Erstellt von Redaktion Allgemein

Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen startet IDS zusammen mit der Allianz Gruppe eine Service- und Informationsoffensive zum ESG-Datenmanagement. Das Angebot richtet sich an Asset Owner und Asset Manager, die ihre Datenlösung als strategischen Wettbewerbsvorteil nutzen und nicht bloß regulatorische Pflichten abbilden wollen. ?Wir helfen den Investment-Profis, mit einer vorausschauenden ESG-Datenstrategie den hohen Anlegererwartungen an nachhaltige und klimafreundliche Investmentprodukte auf Dauer gerecht zu werden?, sagt Dr. Christoph Plein, Vorsitzender der Geschäftsführung von IDS GmbH ? Analysis and Reporting Services (IDS).

Unter der Domain www.esg-data-services.com zeigt IDS, wie die Verankerung der ESG-Dimension in den Investmentprozessen von Versicherungen, Pensionsfonds oder Banken mithilfe valider Daten, Analysen und Reports gelingen kann. Im Mittelpunkt steht eine erprobte ESG-Datenmanagementlösung, die bereits in mehr als 2.500 Investmentprodukten zum Einsatz kommt ? darunter auch bei Allianz Investment Management (AIM), dem größten Asset Owner Europas.

Über die Datenlösung von IDS werden alle Pflichten im Zusammenhang mit der Sustainable Finance Offenlegungsverordnung (SFDR) sicher erfüllt und künftige Anforderungen bereits mitgedacht, ob es die Offenlegung von Taxonomien auf Einzelproduktebene oder das Reporting der PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren geht. Die flexible Lösung erlaubt den jederzeitigen Blick auf den Stand der Dekarbonisierung und bietet die datenanalytische Grundlage für Klima-Stresstests. Dies im Übrigen nicht nur für Aktien, sondern alle Assetklassen einschließlich Staatsanleihen, Immobilien und alternativen Anlagen.

Besonderes Augenmerk legt IDS dabei auf einen Rundum-Service von der Datenkonsolidierung bis hin zur Produktion der Offenlegungs-Formate in allen regulatorisch geforderten Templates sowie über revisionssichere, automatisierte Prozesse. ?Unser Anspruch ist, die Investmentgesellschaften um alle mit der ESG-Offenlegung verbunden Pflichten zu entlasten?, betont Dr. Wolfgang Dietl, Mitglied der Geschäftsleitung von IDS. ?Reine Daten-Tools reichen dafür nicht aus, integrierte Lösungen und Service bis zur letzten Meile sind gefragt.?

Begleitet wird das Go-Live der Website durch gezielte Social-Media-Aktivitäten. Und: Zeitgleich geht die neue Unternehmenswebsite von IDS ? www.idsdata.com an den Start, die einen ausführlichen Blick auf die ganze Bandbreite der IDS Lösungen und Services bietet. Mit inzwischen rund 4 Billionen Euro Assets under Reporting in 30.000 Portfolios zählt die Allianz-Tochter zu den führenden Datenmanagern für Investmentprofis.

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) erschließt den Wert von Daten für die globale Investment-Industrie: Wir validieren, veredeln, verknüpfen Daten unterschiedlichster Quellen und machen sie für erfolgskritische Prozesse entlang aller Investmentstrategien und -produkte schnell, weltweit und zu jeder Zeit nutzbar. Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken und Pensionskassen können über IDS auf eine flexibel skalierbare Daten-Plattform sowie alle erforderlichen Analysen und Reports im gewünschten Format zugreifen. Als 100% Tochter der Allianz SE steht IDS seit 2001 für Stabilität, Zuverlässigkeit und zertifizierte Sicherheit im Umgang mit den Daten ihrer Kunden.