ALTER HASE NEU AM MARKT – CORYX STARTET AM WEALTH MANAGEMENT-MARKT DURCH

Erstellt von Redaktion Allgemein

Coburg, 05.07.2021. Viele Family Offices und Vermögensverwalter nutzen für ihre Controlling- und Reporting-Dienste Excel oder arbeiten hierfür mit einer oder mehreren Banken zusammen. Das kann jedoch schnell unübersichtlich werden und längerfristig zu Problemen führen. Um das zu verhindern wenden sich immer mehr Family Offices oder Vermögensverwalter an Unternehmen, die eine Software für das Asset- und Wealth Management anbieten.

Neben bekannten Unternehmen wie QPLIX, PS Plus oder iComps, soll nun auch CORYX als Software-Anbieter mehr Aufmerksamkeit erhalten – denn mit der modernen und leistungsstarken Software CORYX iO muss sich das Coburger Unternehmen alles andere als verstecken. Durch die bisherige Arbeit mit Großkunden ist das Unternehmen für die breite Masse am Markt noch recht unbekannt. Das soll sich aber nun ändern.

Die Software CORYX iO zeichnet sich vor allem durch ein starkes Backoffice, d.h. umfangreiche Funktionen der Transaktionsdatenverarbeitung sowohl für liquide als auch illiquide Assets und der konsolidierten Auswertung in Berichten und tabellarischen Ansichten aus. So sind beispielsweise interaktive Analysen mit Vermögensaufstellungen oder ein Rebalancing mit nur wenigen Klicks möglich. Auch spezielle Berichte für die illiquiden Assets wie die Übersicht über offene Commitments sind verfügbar. Es gibt offene Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle. Die Exportdaten können jederzeit manuell, automatisiert Overnight oder adhoc unmittelbar nach Transaktionserfassung generiert werden, z.B. für einen Datev SKR03-Kontorahmen.

Das gesamte Spektrum der CORYX iO wird zusätzlich auch als Business Process Outsourcing Lösung angeboten. Das heißt es gibt keine zeitaufwändigen Installationen oder kostspielige Hardware-Investitionen. Der volle Service der

CORYX iO inklusive Buchungsservice ist sofort nutzbar.

CORYX iO bietet die Möglichkeit das Produkt mit zahlreichen Funktionen und Features zu individualisieren und je nach Anforderungen anzupassen. So wird ein effizientes und zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht. Also eine flexible Plattform für ein flexibles Arbeiten in der Finanzbranche. Mit diesem Wunschlos-Glücklich-Paket will CORYX nun am Markt durchstarten.