Anleger blicken auf Gold und Silber

Im Jahr 2011 erreichte die Netto-Goldnachfrage privater Anleger ein Rekordhoch. Heute fehlen im bisherigen Verlauf 2020 bis dahin nur zehn Prozent. Die Nachfrage nach Silber ist bereits gut 76 Prozent höher als im Rekordjahr 2011. Denn Risikostreuung ist das Gebot der Stunde. Beim Silber könnte zudem die wachsende Nachfrage der Solarindustrie für Auftrieb sorgen. Weltweite Solaranlagen sollen laut Schätzungen bis zum Jahr 2023 um rund die Hälfte zunehmen. Auch wenn in den einzelnen Zellen immer weniger Silber benötigt wird, bleibt also der Boom erhalten.

Bei den mit Gold gedeckten ETF-Beständen, so das World Gold Council (WGC), ist ein Anstieg auf ein neues Rekordhoch zu verzeichnen. Der September beinhaltet den zehnten Monatszufluss in Folge und mehr und mehr gefüllte Tresore. Die globalen Bestände belaufen sich nun auf mehr als 1.000 Tonnen Gold, ein Wert von 235 Milliarden US-Dollar, ebenfalls ein Rekord.

Die Zentralbanken haben im Sommer, so das WGC, erstmals seit etwa eineinhalb Jahren Netto-Verkäufe getätigt. Übers Jahr gesehen aber, werden sie Goldkäufer bleiben. Dabei beeinflussen die Zentralbanken durch ihre Goldkäufe oder -verkäufe den Preis praktisch nicht. Auch war es nur eine Zentralbank, die das Edelmetall abgab. Mehrere andere dagegen kauften weiter. Um an der Gold- und Silberpreisrally teilzuhaben, bieten sich die Werte von Edelmetallexplorern als Einstiegschance an.

So könnte sich etwa Canarc Resource Corp. – https://www.youtube.com/watch?v=KTXbSmIbzU0 – als eine lukrative Depotbeimischung erweisen. Canarc erkundet Goldprojekte in British Columbia, wobei das früher produzierende New Polaris-Goldprojekt das Hauptprojekt darstellt. Weiter gehört das Windfall Hills-Goldprojekt dazu sowie ein fortgeschrittenes Goldgrundstück in Nevada.

Auch Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=XrigDsO5KSQ – konzentriert sich auf Gold und Silber, dies in Mexiko. Die Panuco-Gold-Silber-Mine wird in absehbarer Zeit zur Produktion übergehen. Neueste Bohrungen brachten bis zu knapp 870 Gramm Silber und bis zu 8,7 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor.

