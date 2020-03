Art Basel und UBS Global Art Market Report: Aktiver Einkauf durch Millennial-Sammler

UBS und Art Basel haben heute die vierte Ausgabe des

Art Basel und UBS Global Art Market Report veröffentlicht. Verfasst von der

renommierten Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew integriert der Bericht auch

Forschungsergebnisse der UBS. Der Bericht, eine umfassende und makrobasierte

Analyse des globalen Kunstmarktes im Jahr 2019, behandelt die wichtigsten

Markttrends im Kontext umfassenderer wirtschaftlicher Veränderungen.

UBS teilt ihre Leidenschaft für Kunst und das Sammeln von Kunst mit

Gleichgesinnten weltweit und verfügt über eine der weltweit größten und

wichtigsten Unternehmens-Sammlungen. Als Mitherausgeber dieses Berichts und

Global Lead Partner der Art Basel will UBS den internationalen Austausch über

den Kunstmarkt stetig vorantreiben. UBS gewährt ihren Kunden über ihren Art

Collectors Circle und UBS Art Advisory Einblicke in den Kunstmarkt, das Sammeln

von Kunst und die Nachfolgeplanung. Weitere Informationen über das Engagement

der UBS für zeitgenössische Kunst und zum Download des Berichts finden Sie auf

der Webseite ubs.com/art (http://www.ubs.com/art).

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

– Globaler Umsatz: Der Umsatz erreichte 2019 schätzungsweise 64,1

Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 5 % gegenüber 2018

entspricht, wobei der Rückgang in erster Linie am oberen Ende liegt

und somit liegt der Markt knapp über dem Niveau von 2017. Im

Gegensatz dazu erreichte das Volumen der weltweit getätigten

Transaktionen den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt und wuchs im

Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf schätzungsweise 40,5 Millionen

Verkäufe.

– Führende Märkte: Die USA haben ihre Position als weltweit größter

Markt mit 44 % des Marktanteils beibehalten, stabil gegenüber 2018.

Trotz der Unsicherheit über den Brexit hielt das Vereinigte

Königreich seine Position als zweitgrößter Markt mit einem Anteil

von 20 % (ein Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorjahr). China blieb

mit 18% der drittgrößte Kunstmarkt (ein Rückgang von 10% gegenüber

dem Vorjahr).

– Global Wealth und Sammler: Der Bericht enthält die Ergebnisse einer

Umfrage unter 1.300 vermögenden Sammlern, die 2019 von UBS Investor

Watch and Arts Economics in sieben Märkten durchgeführt wurde: USA,

Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Singapur, Taiwan und

Hongkong. Millennial-Sammler waren die aktivsten Käufer und gaben

am meisten aus, was sich im Durchschnitt auf Gesamtausgaben von 3

Millionen US-Dollar über zwei Jahre beläuft, mehr als das

Sechsfache der Ausgaben von Seiten der Boomers. Die Zahl der

weiblichen Sammler war zwar geringer, aber Frauen gaben in den

letzten zwei Jahren über 10 Millionen Dollar aus, mehr als Männer.

Die befragten Sammlerinnen hatten im Durchschnitt auch größere

Sammlungen als Männer, ein Drittel besitzt über 100 Werken

(gegenüber 21 % der Männer).

– Online-Umsatz: Nach mehr als fünf Jahren kontinuierlichen

Umsatzwachstums verlangsamte sich der Online-Markt 2019 mit einem

geschätzten Umsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang

von 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht und dennoch einen Anteil

von 9 % am weltweiten Umsatz nach Wert beibehält. Die UBS Investor

Watch und Arts Economics HNW-Umfrage ergab, das fast die Hälfte

(48%) der Sammler oft oder sogar immer Online-Plattformen zum Kauf

von Kunst nutzen. Millennial-Sammler waren die regelmäßigsten

Nutzer des Online-Kanals, nur 8% haben noch nie online gekauft.

Obwohl 65 % der HNW-Sammler einen Online-Preis von 50.000 US-Dollar

für ein einzelnes Werk nicht überschritten hatten, hatte ein

Viertel mehr als 100.000 US-Dollar und 8 % sogar mehr als eine

Million US-Dollar ausgegeben, doppelt so viel wie 2018 auf diesem

Preisniveau.

– Händlerzahlen: Der Umsatz im Händlersektor stieg im Vergleich zum

Vorjahr um 2% auf schätzungsweise 36,8 Milliarden US-Dollar im Jahr

2019. Das moderate Wachstum des Gesamtumsatzes wurde weiterhin

durch das obere Ende des Marktes angetrieben. Neue Käufer zu

finden, war die größte Herausforderung, die von den Händlern im

Jahr 2019 genannt wurde.

– Kunstmessen: Kunstmessen blieben ein zentraler Teil des globalen

Kunstmarktes, mit einem Gesamtumsatz von schätzungsweise 16,6

Milliarden US-Dollar im Jahr 2019, 45 % des Gesamtwerts des

weltweiten Händlerumsatzes. 15 % des Umsatzes wurden vor den Messen

(2,5 Mrd. USD), 64 % während den Messen (10,6 Mrd. USD)nund 21%

nach den Messen erzielt als direkte Folge der Teilnahme (3,5

Milliarden US-Dollar) gemacht.

– Gender-Themen: Der Bericht enthält erneut einen Überblick über

Repräsentation von Künstlern und Geschlechterfragen und weist einen

durchschnittlichen Anteil weiblicher Käufer im Händlersegment von

36 % auf, was einem Anstieg von 9 % gegenüber den 2018 gemeldeten

Zahlen entspricht. Die Repräsentation von Künstlerinnen durch

Galerien, die auf dem Primärmarkt tätig sind, stieg im Vergleich

zum Vorjahr um 8 % auf 44 % der gesamt vertretenen Künstlerinnen,

während ihr Anteil am Umsatz ebenfalls von 32 % im Jahr 2018 auf

durchschnittlich 40 % im Jahr 2019 stieg.

Paul Donovan, Chefökonom von UBS Global Wealth Management, sagte: “Der

Kunstmarkt spiegelt oft Trends und wirtschaftlichen Entwicklungen wider, die wir

bei der Schaffung von Wohlstand sehen. Das Wachstum der Millennial und

weiblichen Kaufkraft heute ist ein Teil davon. Aber selbst Ökonomen müssen

zugeben, dass das Leben mehr ist als die Wirtschaft. Wahre Sammler sind von

Leidenschaft und Wertschätzung für Qualität angetrieben. Kunst zahlt sich

emotional aus und bereichert das Leben in einer Weise, die das BIP niemals

erfassen kann.”

Der Bericht stützt sich auch auf mehrere Veröffentlichungen der UBS-Forschung:

– UBS und PWC (2019) The Billionaire Effect: Billionaire Insights

2019. Dieser Bericht hebt einen “Athena-Faktor” hervor, bei dem die

Zahl der weiblichen Milliardäre von 1995 bis 2015 mehr anstieg als

die der Männer, und dies setzte sich bis 2018 fort, mit einer

geschätzten Wachstumsraten von 2013 bis 2018 bei Frauen von 46 %

gegenüber 39 % bei Männern.

– UBS Evidence Lab Inside: European Luxury. Luxury at a Tipping Point

berichtete, dass fast 80% der chinesischen Verbraucher der Meinung

waren, dass ihre finanzielle Situation in den nächsten 12 Monaten

besser oder viel besser sein würde, was wiederum positive

Aussichten für zukünftige Verkäufe in der Region signalisiert,

sollten sich diese Verbraucher auf Kunst und andere Sammlerstücke

konzentrieren.

– UBS Chief Investment Office (2020) 2019 in Review: Global Financial

Markets. Die am 5. Januar 2020 veröffentlichte Studie stellte fest,

dass die beiden Volkswirtschaften im Zentrum des Handelsstreits

immer noch zu den leistungsstärksten Märkten des Jahres gehörten.

US-Aktien waren 2019 mit einer Rendite von 31% einer der größten

Wachstumstreiber in diesen Märkten, während chinesische Aktien 24%

erzielten.

