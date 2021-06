assfinet feiert 30 Jahre Firmenjubiläum

Am 01. August 2021 feiert das Grafschafter Unternehmen sein dreißigjähriges Bestehen

assfinet entwickelt und vertreibt seit 1991 Verwaltungs- und Vertriebslösungen für den Versicherungsmarkt

Heute ist assfinet der führende Anbieter für Maklerverwaltungssysteme in Deutschland

Am 01. August 1991 wurde der Grundstein für die heutige ASSFINET GmbH (assfinet) gelegt. Mit Stolz blicken wir auf die letzten drei Jahrzehnte und auf das, was wir in dieser Zeit erreicht haben, zurück. Seit Gründung des Unternehmens gab es viele Meilensteine, die assfinet als marktführenden Hersteller von Maklerverwaltungsprogrammen bestätigten und vielmehr zum führenden Lösungsanbieter der Versicherungsbranche gemacht haben.

Gründerjahre und Pioniergeist

Die Wurzeln von assfinet gehen auf das Jahr 1991 zurück, mit der Gründung der I & M Systementwicklung GmbH. Ziel, dieses von Ferdinand Wilhelm mitgegründeten Unternehmens, war die Produktion und der Vertrieb von Versicherungs-Maklerverwaltungssoftware. Anfang 2000 wurde die con:tecto GmbH zur Entwicklung der con:center Prozessplattform gegründet. Der Fokus lag hierbei auf der Entwicklung einer Technologie zur Übermittlung von Daten via Internet über die Unternehmensgrenzen hinweg. Als Pionier auf dem Gebiet der digitalen, unternehmensübergreifenden Prozessunterstützung betreibt assfinet seit 2002 die Integrations- und Kommunikations-Plattform con:center, auf der heute über 10.000 Benutzer zur Abwicklung digitaler Prozesse zwischen Maklerverwaltungssystem, Vergleichssystem und Versicherer registriert sind. Das Thema ist aktuell geblieben und die Normierung von Daten und Prozess-Standards wird mittlerweile vom BiPRO e.V. vorangetrieben. assfinet ist auch bei dieser Initiative einer der Treiber und ist eines der sieben Gründungsunternehmen. Der heutige assfinet Geschäftsführer Marc Rindermann ist seit 2015 BiPRO Präsidiums-Mitglied.

Zusammenschluss und Expansion

Im Jahr 2002 wurden beide operativen Unternehmen in die neue Muttergesellschaft Assekuranz Finanz Netzwerk AG ? kurz AssFiNET AG ? eingebracht und im März 2004 zu dieser verschmolzen. Damit wurden die Unternehmen unter dem Dach der AG vereint und neu geordnet. Der Leitgedanke war die Integration der unterschiedlichen, im Maklerbüro genutzten Systeme ? Bestandsführung, Finanzbuchhaltung, Vergleichs- und Beratungsprogramme mit den Angebots- und Bestands-Systemen der Versicherer. Im Jahr 2010 übernimmt assfinet dafür die ehemalige Wettbewerberplattform INDATEX AP zur Abwicklung digitaler Geschäftsprozesse und integriert diese in die eigene con:center Plattform. In den Jahren 2012 übernahm assfinet die EDV-Abteilung und das Bestandsverwaltungsprogramm BVMP der Lübecker Martens & Prahl Gruppe sowie 2013 das Wettbewerbersystem InfoAgent von der Firma Buchholz aus Tangermünde.

Heute

Anfang 2015 wird assfinet Teil der britischen Acturis Group, um unter dem Dach der Acturis Deutschland gemeinsam mit NAFI als führende KFZ-Vergleichsplattform assfinet cloud, die erste vollintegrierte Plattform zur digitalen Abwicklung von Verwaltungs- und Vertriebsprozessen, aufzubauen.

Die Übernahme von LUTRONIK aus Wesel fand im Juni 2017 statt. 2019 wurde in der Innenstadt von Bonn ein weiteres Büro eröffnet, somit betreibt assfinet mittlerweile vier Standorte (Bonn, Grafschaft, Lübeck, Wesel) deutschlandweit. Die rund einhundert Mitarbeiter*innen werden von einem Management-Team, bestehend aus Marc Rindermann (Geschäftsführung), Martin Zeitfuchs (Head of Projects), Patrick Schmitz (Head of Engineering) und Dirk Müller (Head of Customer Care) geleitet. Mit dieser Kombination aus Erfahrung, technischem Know-how und einem eingespielten Vertriebskonzept konnte assfinet viele Kunden und Partner gewinnen und bedankt sich für die treue und wertvolle Zusammenarbeit.

Die Zukunft

Durch regelmäßige Investitionen wird die zukünftige Sicherung und der Ausbau der führenden Markposition gewährleistet. 2021 wurden trotz Covid-Pandemie bis heute neun neue Mitarbeiter*innen gewonnen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. assfinet betreibt ein professionelles Ausbildungsmanagement, welches qualifizierte Bewerber*innen in unterschiedlichen Berufen ausbildet. Auch im Jubiläumsjahr konnten wieder acht neue Ausbildungsplätze angeboten werden. Davon sind, Stand heute, bereits fünf Stellen besetzt.

Unsere unternehmerische Verantwortung lässt Belange wie Nachhaltigkeit, soziales Engagement sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in Zukunft weiterhin in den Mittelpunkt, von alltäglichen Entscheidungen sowie mittel- und langfristigen Planungen, rücken.

Die Firma ASSFINET GmbH (assfinet), mit Hauptsitz in Grafschaft bei Bonn, entwickelt und vertreibt seit 30 Jahren Verwaltungs- und Vertriebslösungen für den Versicherungsmarkt. assfinet ist Teil der Londoner Acturis Unternehmensgruppe. Firmen-Mission ist es Prozesse des Maklerarbeitsalltags zu optimieren und zu digitalisieren. assfinet treibt das Schaffen von Standards für unternehmensübergreifende Kommunikation in der Versicherungswirtschaft aktiv voran. Rund einhundert Mitarbeiter*innen arbeiten an vier Standorten in ganz Deutschland (Bonn, Grafschaft, Lübeck, Wesel).

