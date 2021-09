Auf Silber setzen könnte sich lohnen

Vor kurzem war dies etwa der Gründer einer Silberfirma, der ein Hochsicherheitslager für Silber errichtet, in dem rund 15.000 Tonnen Silber gelagert werden können. Denn Händler rechnen für die nächsten Jahre mit einer großen Nachfrage nach dem Edelmetall. Als Inflationsschutz und mit zunehmender Bedeutung als Industriemetall sollte die Zukunft des Silberpreises gut aussehen, Silber besitzt nun mal eine besondere Doppelrolle. Es gilt auch als Metall der Zukunft, man denke nur an die Energiewende und an die Digitalisierung. Erneuerbare Energien, besonders die Nachfrage nach Solarmodulen brauchen den kleinen Bruder des Goldes ebenso wie das 5G-Netz.

Ein Forschungsbericht des Forschungsunternehmen CRU, veröffentlicht vom Silver Institut, kam zu dem Ergebnis, dass die Solarindustrie bis 2030 im Durchschnitt jährlich rund 81 Millionen Unzen Silber verschlingen wird. Dies könnte dem Silberpreis einen gewaltigen Schubs nach oben geben. Elektronische Geräte und dieser Bereich werden weiterwachsen, verbrauchten im vergangenen Jahr fast 34 Prozent des globalen Silberangebots. Silber ist nämlich praktisch in jedem elektronischen Gerät verbaut und wird auch in der Automobilindustrie genutzt. Allmählich wird sich die Wirtschaft von der Corona-Pandemie erholen, dann wird neben dem Bedarf aus der Industrie auch die Investitionsnachfrage Fahrt aufnehmen. Denn im Vergleich zu Gold ist es immer noch ziemlich unterbewertet

Daher sollten ein paar Silberwerte im Aktienportfolio nicht fehlen, etwa von Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=mIDnoIM_WUs -. Die Gesellschaft hat eine 100-prozentige Option an der Liegenschaft Hughes in Nevada (frühere Belmont-Silbermine) und an der Mogollon-Liegenschaft in Mexiko. Für letztere wurden die Bohrgenehmigungen erteilt.

Ebenfalls in Mexiko arbeitet MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – zusammen mit dem Partner Fresnillo am Juanicipio-Projekt. Seit Ende 2020 wird das Material aus der Mine geholt.

