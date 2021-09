CreditConnect.ch – Seit 1998 aktiv!

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Die wenigsten Wünsche lassen sich vom Ersparten alleine bezahlen – und wenn, dauert es oft Jahre. Ein Kredit ist also nötig und Angebote gibt es bei Banken viele. Oft mit verwirrenden Konditionen, günstigen Lockzinsen oder langen Wartezeiten, bis der Antrag genehmigt ist. Die SWK Bank hat sich auf die Vergabe günstiger und schneller Onlinekredite spezialisiert. Schon innerhalb von wenigen Minuten ist der Antrag gestellt – die Rückmeldung an die Kunden erfolgt umgehend. Digitale Abschlussprozesse sorgen zudem dafür, dass Sie bereits nach wenigen Tagen in den Genuss Ihres Darlehens kommen – frei zu Ihrer Verfügung,- um sich alle Wünsche erfüllen zu können.