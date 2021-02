Bau der Untertagemine Canadian Malartic wurde genehmigt; Zunahme der Goldproduktion während der Lebensdauer der Mine um ca. 6,9 Millionen Unzen

Osisko Gold Royalties Ltd (?Osisko? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR : TSX & NYSE) gibt bekannt, dass die Canadian Malartic-Partnerschaft (die ?Partnerschaft?), bestehend aus Agnico Eagle Mines Limited (?Agnico?) und Yamana Gold Inc. (?Yamana?), den Bau des Untertageprojekts Odyssey (?Odyssey“) in der Mine Canadian Malartic (?Canadian Malartic“) genehmigt hat.

? Abgabenzahlungen (Royalty Payments) aus der Untertageproduktion in Canadian Malartic ab 2023.

? Durchschnittliche Untertageproduktion von 545.000 Unzen Gold pro Jahr ab 2029 (siehe Abbildung 1), höher als in der vorherigen Offenlegung der Partnerschaft von 400.000-450.000 Unzen Gold pro Jahr.

? Osisko hat eine Net Smelter Return Royalty (?NSR?, Verhüttungszahlung) von 3-5 % für die im untertägigen Minenplan enthaltene Vererzung.

? Wichtig ist, dass der Großteil der Produktion aus Lagerstätten innerhalb von Osiskos Grenze der 5 %-NSR-Royalty erwartet wird.

? Die Lebensdauer der Mine wurde von 2028 bis mindestens 2039 verlängert, basierend auf ca. 50 % der aktuellen Ressourcen im Minenplan.

? 30 Mio. USD an Bohr- und Explorationsarbeiten, die für 2021 von der Partnerschaft geplant wurden.

? East Gouldie bleibt offen, elf Bohrgeräte konzentrieren sich auf Definitions- und Erweiterungsbohrungen.

? Osisko hält außerdem eine Aufbereitungsabgabenzahlung in Höhe von 0,40 CAD/Tonne für alles Erz außerhalb ihrer Royalty-Grenzen, das in der Mühle Canadian Malartic aufbereitet wird, was möglicherweise zu einem weiteren regionalen Explorationspotenzial führt.

? Zusätzliche positive Fortschritte, die von Agnico auf den Goldprojekten Upper Beaver und Hammond Reef bekannt gegeben wurden. Osisko hält dort eine NSR-Royalty von 2 %.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den Pressemitteilungen der Agnico und Yamana vom 11. Februar 2021, die auf den jeweiligen Websites verfügbar sind.

Sandeep Singh, President und CEO der Osisko, kommentierte: ?Die Bauentscheidung für das Untertageprojekt Odyssey durch Agnico und Yamana sichert die Mine Canadian Malartic für Jahrzehnte als Osiskos Vorzeige-Asset. Es ist schwierig, die Bedeutung dieses Katalysators für Osisko zu stark zu bewerten, da Canadian Malartic bis mindestens 2039 weiterhin eine nachhaltige Produktion liefern wird, mit signifikantem Potenzial darüber hinaus. Wir loben die Partnerschaft für die Explorations- und Engineering-Bemühungen, die zu dieser Ankündigung geführt haben.?

Das Projekt Odyssey beherbergt drei untertägige vererzte Hauptzonen: East Gouldie, East Malartic und Odyssey, wobei Letztere in die Zonen Odyssey North, Odyssey South und Odyssey Internal unterteilt ist. Osisko hält eine 5%ige NSR-Royalty für East Gouldie, Odyssey South und die westliche Hälfte von East Malartic sowie eine 3%ige NSR-Royalty für Odyssey North und die östliche Hälfte von East Malartic.

Die Lagerstätte East Gouldie macht 70 % des geplanten untertägigen Bergbauinventars aus. Die Produktionsprognose für Odyssey berücksichtigt nur etwa die Hälfte der gesamten untertägigen Ressourcen. Diese umfassen die gefolgerten Ressourcen von 13,58 Millionen Unzen (177,5 Millionen Tonnen mit 2,38 g/t Gold) sowie die angezeigten Ressourcen von 0,86 Millionen Unzen (13,3 Millionen Tonnen mit 2,01 g/t) Gold unter Verwendung einer Goldpreisannahme von 1.250 USD pro Unze.

Die Explorationsbohrungen in East Gouldie im Jahr 2020 beliefen sich auf insgesamt 97.000 Bohrmeter und erhöhten die gefolgerte Mineralressource der Zone East Gouldie um 134 %. Das gesamte Explorationsbudget für 2021 wurde auf 173.400 Bohrmeter (30 Millionen US-Dollar) erhöht, wobei der Schwerpunkt auf der weiteren genauen Abgrenzung und Erweiterung von East Gouldie und regionalen Zielen liegt. Allein East Gouldie wird von 141.400 Bohrmetern profitieren, was ca. 80 % der gesamten Bohrungen entspricht, die bisher auf East Gouldie niedergebracht wurden.

Ein NI 43-101 konformer technischer Bericht zur wirtschaftlichen Erstbewertung des Betriebs Canadian Malartic wird voraussichtlich im März 2021 von der Partnerschaft eingereicht und enthält eine Zusammenfassung des Untertageprojekts Odyssey. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Pressemitteilungen der Agnico und Yamana vom 11. Februar 2021 mit dem Titel ?Agnico Eagle Reports Fourth Quarter and Full Year 2020 Results? (Agnico Eagle meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020) bzw. ?Yamana Gold Reports Strong Fourth Quarter and Full Year 2020 Results? (Yamana Gold meldet starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020).

Updates zu Upper Beaver und Hammond Reef

Agnico informierte auch über potenzielle Wachstumschancen nach 2024 und hob zwei Projekte hervor, für die Osisko eine NSR-Royalty von 2% besitzt – das Projekt Upper Beaver in Kirkland Lake Ontario und das Projekt Hammond Reef im Nordwesten von Ontario.

Zum 31. Dezember 2020 verfügt Upper Beaver über ungefähr 1,4 Millionen Unzen Gold und 20.000 Tonnen Kupfer in untertägigen vermuteten Mineralvorräten (8,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,43 g/t Gold und 0,25 % Kupfer). Auf der Liegenschaft Kirkland Lake der Agnico Eagle befinden sich auch die Lagerstätten Upper Canada, AK und Anoki-McBean, die zusammen mit Upper Beaver eine zusätzliche angezeigte Ressource von 1,71 Millionen Unzen (17,2 Millionen Tonnen 3,09 g/t Gold) und gefolgerte Ressource von 4,07 Millionen Unzen (32,2 Millionen Tonnen mit 3,93 g/t Gold) beherbergen.

Im Jahr 2021 plant Agnico, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 36.500 m in Upper Beaver niederzubringen, einschließlich zusätzlicher Flachbohrungen, um ein Tagebaukonzept zu überprüfen, und weitere Tiefbohrungen zur Umwandlung der Mineralressourcen in Mineralvorräte. Eine interne technische Studie in Upper Beaver, die Bohrergebnisse aus den Jahren 2020 und 2021 enthält, wird voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein.

In Hammond Reef wurde im Jahr 2020 eine interne technische Studie von Agnico durchgeführt, die zur Bekanntgabe von Agnico Eagles ersten Mineralvorräten für das Projekt führte. Die Mineralvorräte im Tagebau werden auf 3,32 Millionen Unzen Gold geschätzt (123,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,84 g/t Gold). Darüber hinaus enthält das Projekt 2,3 Millionen Unzen erkundeter und angezeigter Mineralressourcen (133,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 g/t Gold).

Die internen Studienergebnisse zeigten eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von ungefähr 272.000 Unzen bei durchschnittlichen Cash-Kosten von 748 USD pro Unze und einem durchschnittlichen AISC von 806 USD pro Unze. Bei einem Goldpreis von 1.550 USD pro Unze und einer Wechselkursannahme von 1,30 CAD/USD hat das Projekt Hammond Reef einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 9,8 % und einen Kapitalwert nach Steuern (bei einem Abzinsungssatz von 5 %) von ca. 245 Mio. USD.

Agnico wird weiterhin die Optimierung des Projekts und potenzielle Bergbauszenarien evaluieren, um die Projektökonomie weiter zu verbessern.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vizepräsident für Projektevaluierung bei Osisko Gold Royalties Ltd, geprüft und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (?NI 43-101?) eine ?qualifizierte Person?. Der Bericht der Partnerschaft enthält gefolgerte Mineralressourcen, die geologisch zu spekulativ sind, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralvorräte ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die prognostizierten Produktionsmengen realisiert werden.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 140 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas. Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

