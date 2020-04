Bergbau in Corona-Zeiten

Erstellt von Redaktion Allgemein

In vielen Ländern kommt es nach dem Corona-Stillstand nun zu Lockerungen. Dies betrifft teilweise auch die Bergbausparte und freut die Unternehmen.

In Südafrika beispielsweise werden nun seit gut vier Wochen andauernde sehr strenge Ausgangssperren gelockert. Präsident Ramphosa twitterte dazu, man habe der Welt gezeigt, was eine Nation mit Mut, Entschlossenheit und Solidarität erreichen könne. Südafrika ist reich an Rohstoffen. Vor allem Gold, Platin, Uran, Kupfer, Eisenerz oder Kohle gehören zu den Rohstoffen, die exportiert werden.

Hier in Südafrika, im Witwatersrand-Gebiet lagern rund 40 Prozent der weltweiten Goldreserven. In diesem Gebiet besitzt etwa Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ – Goldbetriebe und Goldprojekte. Dazu gesellen sich im Land noch PGM-Betriebe, wobei Platin- und Palladiummetalle äußerst gefragte Rohstoffe darstellen. In Südafrika dürfen Bergbauprojekte nun wieder auf 50 Prozent der normalen Produktion hochfahren. Auch in den USA setzt Sibanye-Stillwater mit diversen Projekten auf Gold und Platingruppenmetalle.

Nordamerika wurde hart getroffen von der Pandemie. Auch hier wird aber bereits über Lockerungen diskutiert. Ein besonderes Unternehmen agiert vor allem in Nordamerika: Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-das-fuehrende-wachstumsorientierte-unternehmen-fuer-lizenzgebuehren/ -. Breit aufgestellt als Royalty-Unternehmen verfügt Osisko Gold Royalties über mehr als 135 Royaltys (Lizenzgebühren) und Edelmetallabnahmen und ist bestens aufgestellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

