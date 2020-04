Elektroautos werden gefördert

Die Entwicklung der E-Mobilität wird weltweit vorangetrieben. Für Gesellschaften, die die Batterierohstoffe besitzen, eine gute Nachricht.

China befreit Batterie-Elektroautos, Plug-in-Hybride und Wasserstoffautos in 2021 und 2022 von der zehnprozentigen Kaufsteuer. Und dies, nachdem die Steuer für diverse Elektroautos abgeschafft worden war. Die betroffenen Fahrzeuge werden in einem Katalog aufgeführt. Ähnlich ist es in Deutschland bei der Ausweitung des Umweltbonus. Auch hierzulande gibt es eine Förderliste.

Und das macht Sinn, denn Elektroautos besitzen eine eindeutig bessere CO2-Bilanz als Benziner oder Diesel. Das gilt besonders, wenn erneuerbare Energien bei der Produktion vermehrt zum Einsatz kommen. Je höher der Anteil von Wasser-, Wind- und Sonnenenergie ist, desto besser fällt das Ergebnis aus. Ein wichtiger Posten ist auch die Frage wo eine Batterie hergestellt wurde. Batterien aus China etwa schneiden aufgrund des verwendeten Strommix nicht so gut ab.

Die Batterien für die Elektromobilität brauchen beispielsweise Lithium oder Kobalt. Für große und hochwertige Lithiumvorkommen ist das Lithiumdreieck Argentinien bekannt. Hier besitzt Millennial Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-millennial-lithium/ – zwei Projekte. Für Pastos Grandes liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor, die von sehr guten Voraussetzungen für das Lithium-Projekt ausgeht.

In Ontario arbeitet die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-caledonia-mining-canada-nickel-discovery-metals/ – an Projekten, die Nickel, Kobalt und Palladium enthalten. Immens groß ist das Crawford-Projekt des Unternehmens. Es liegt in einem hervorragenden Gebiet, dem Timmins-Cochrane-Bezirk.

