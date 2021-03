Bye-bye, Tabellenkalkulation – Willkommen FeeManagement

Zum Zwecke des Anlegerschutzes ist ein wesentliches Prinzip des Kapitalanlagerechtes die Trennung von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und Verwahrstellen. Dabei nimmt die Verwahrstelle eine Kontrollfunktion gegenüber der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) wahr. Einer der Bereiche mit dem höchsten Kontroll- und Abstimmungsbedarf in der Investmentbranche ist die Berechnung und Kontrolle von Fondsgebühren. Genau hier bietet Ihnen DIAMOS-F FeeManagement optimale, umfassende und revisionssichere Funktionalität bei der präzisen und automatisierbaren Berechnung der Gebühren.

ESMA fordert einheitliche und transparentere Gebühren

Bereits seit Jahren rücken erfolgsabhängige Vergütungsmodelle in das Blickfeld der Aufsichtsbehörden. Beispielsweise wurden in Deutschland mit der Überarbeitung des Verwahrstellen-Rundschreibens aufgrund der Delegierten Verordnung (EU) 2016/438 (OGAW V Level-2-VO) die Mitwirkungspflichten von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) verschärft. Darin enthalten ist, unter anderem, eine erhöhte Kontrollpflicht von erfolgsabhängigen Vergütungen. Es wurde klargestellt, dass die Verwahrstelle auch bei der erfolgsabhängigen Vergütung deren konkrete Berechnung nachvollziehen muss! Die ESMA hat 2020 mit den veröffentlichten Leitlinien zur Performance Fee ebenfalls ihr Ziel gefestigt, die Modelle für erfolgsabhängige Gebühren in den jeweiligen Nationalstaaten zu vereinheitlichen und transparenter zu machen.

Volle Kontrolle und Nachvollziehbarkeit in der DIAMOS Cloud

Die DIAMOS AG bietet mit dem DIAMOS-F FeeManagement eine durchweg automatisierte und vielseitig einsetzbare Lösung für die Kontrollberechnung und detaillierte Nachvollziehbarkeit jeglicher Fondsgebühren. Das Modul wurde komplett neu auf Basis der flexiblen IXFIN Plattform entwickelt und bietet neben der vollständigen Integration in DIAMOS-F auch die Möglichkeit zur einfachen Anbindung an andere Fondsbuchhaltungssysteme. Die Nutzung des Moduls in der DIAMOS Cloud bietet zudem den vollen Fokus auf die fachlichen Prozesse ohne sich um die technischen Details kümmern zu müssen ? das übernehmen wir mit den DIAMOS Cloud Services ? testiert nach ISAE 3402 Typ 2 und ISAE 3000 Typ 2!

Komplexe Gebührenberechnung und Dokumentation mit BaFin-konformen Templates

Dank des implementierten Formeleditors, welcher mühelos um individuell gewünschte oder aufgrund aktueller Marktgegebenheiten benötigten Berechnungsattribute erweitert werden kann, ist selbst die Durchführung komplexer performanceabhängiger Gebührenberechnungen möglich. Hierbei geschieht eine umfassende und detaillierte Dokumentation der einzelnen Berechnungsschritte sowie der dafür verwendeten Berechnungsgrößen. Die Nutzung von Templates sowie ein erhältliches Grundpaket für die BaFin-Musterbausteine vereinfachen zudem den Einsatz des Moduls erheblich.

Substanzielle Effizienzgewinne und Prozesssicherheit durch Automatisierung

?Selbst ich bin von der Fülle der Einsatzmöglichkeiten und dem Mehrwert unseres Produktes überzeugt ? gesteht Dennis Liebig, Product Owner DIAMOS FeeManagement, mit Blick auf die zahlreichen Berechnungs- und Automatisierungsmöglichkeiten der Software.

Manuelle Eingaben und die damit einhergehenden Fehleranfälligkeiten werden auf ein Minimum reduziert, durch einen vollautomatisierten Ablauf abgelöst und gehören somit der Vergangenheit an.

?DIAMOS-F FeeManagement bietet unseren Kunden substanzielle Effizienzgewinne und zudem noch eine Steigerung der Prozesssicherheit. Statt wie bisher teilweise sehr kleinteilig Gebühren zu berechnen, kann dieses jetzt zentral erfolgen und auch mit einem Knopfdruck!?, sagt Domingo Santos Marañón, Managing Director bei der DIAMOS AG.

