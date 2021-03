Der Countdown für ?IVFP Inside? beginnt!

Verpassen Sie nicht den Start der neuen Veranstaltungsreihe des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP): ?IVFP Inside?? der Livestream aus dem IVFP-Campus!

Der Countdown beginnt … in einer Woche geht es los mit aktuellen Vorsorgethemen aus dem Blickwinkel des IVFP.

Termin: Dienstag, den 30.03.2021

Uhrzeit: 10:30 bis 11:00 Uhr

Thema: ?fairgleichen.net ? eine neue Dimension beim Tarifvergleich?

Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=IQx–Ewp3uU

Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit ? es lohnt sich!

Mit der neuen Version von fairgleichen.net setzt das IVFP neue Maßstäbe bei Vergleichssoftwarelösungen. In diesem Live-Event werden die Vorteile von fairgleichen.net behandelt sowie aufgezeigt, wie Berater/-innen auf Basis stochastischer Simulationen am Markt punkten können. Ebenso wird es eine Vorstellung der qualitativen und quantitativen Vergleichsmöglichkeit von Berufsunfähigkeitsversicherungen ? auf Basis des aktuellen BU-Ratings des IVFP ? geben.

Wie Sie an ?IVFP Inside? teilnehmen können?

Ganz einfach ? besuchen Sie den IVFP-Kanal auf YouTube. Dort können Sie auch direkt eine Benachrichtigung für anstehende Livestreams einrichten oder an einem laufenden Livestream teilnehmen. Sollten Sie ein Live-Event verpasst haben, steht Ihnen jene Aufzeichnung ebenso auf diesem Kanal zur Verfügung.

Wir sehen uns ?inside? und freuen uns auf Ihre Teilnahme!

