CamLy Group stellt CamLy Platform und CamLyLife als Teil ihres digitalenÖkosystems vor, um der Welt technologische Lösungen zu bieten

Die CamLy Group, ein führendes Beratungsunternehmen in Vietnam, das sich auf Einwanderung, Immobilien und Finanzinvestitionen spezialisiert hat, ist in die Technologiebranche eingestiegen und hat zwei neue Startups gegründet: CamLy Platform und CamLyLife.

CamLy Platform ist eine digitale Plattform, die einen globalen Marktplatz für Immobilien-Investment-Technologien für Benutzer bietet, während CamLyLife eine Geschäfts- und Unterhaltungsplattform ist, die Simulationserfahrungen bietet. Diese digitalen Plattformen ebnen den Weg für ein digitalisiertes Vietnam und sind Teil des digitalen Ökosystems der CamLy Group, das digitale Lösungen für die Welt anbietet.

Diese beiden Unternehmen sind das geistige Produkt der Gründerin der CamLy Group, Frau Cam Ly Duong, einer weiblichen Führungspersönlichkeit und Pionier-Geschäftsfrau auf dem Gebiet der internationalen Immobilieninvestitionen, die mehr als 500 Millionen US$ für den nordamerikanischen Immobilienmarkt aufgebracht hat. Im Jahr 2020 wurde sie vom Uglobal Immigration Magazine als eine der 25 besten globalen CEOs im Bereich Immigrationsberatung ausgewählt.

„Die Hauptvision der CamLy Group ist es, der Welt Glück und Wohlstand durch Investitionen in Harmonie und Menschlichkeit zu bieten. Wir bauen Plattformen, die die modernsten Technologien der Welt integrieren, um unsere Horizonte zu erweitern. Indem wir die Denkweise der –Sharing Economy– auf unsere Projekte anwenden, sollen diese Plattformen Arbeitsplätze für die vietnamesische Gemeinschaft und die ganze Welt schaffen. Unser Ziel ist es, Werte für die Menschheit zu schaffen und gleichzeitig Vietnam auf die globale Bühne zu bringen, indem wir das erste vietnamesische Unternehmen mit einem Technologieprodukt und einer Plattform werden, das an der New Yorker Börse notiert ist“, sagte Frau Cam Ly Duong.

CamLy Platform unterstreicht die Idee des „Teilens und Verbindens“ durch die Verbindung von Immobilienentwicklern auf der ganzen Welt und die schnelle und sichere Mobilisierung von globalem Investitionskapital.

CamLy Platform hat sich zum Ziel gesetzt, durch eines ihrer Programme – das Global Investment Ambassadors (GIA)-Programm – Millionen von Arbeitsplätzen in der globalen Immobilienwirtschaft zu schaffen. Das Programm bildet Botschafter zu Experten im Bereich globaler Immobilieninvestitionen aus und ermöglicht es ihnen, Investitionsmöglichkeiten in potenziellen Märkten zu identifizieren. Derzeit ist die CamLy Platform in Betrieb und hat eine Präsenz in Vietnam, den Vereinigten Staaten und verschiedenen asiatischen Ländern.

CamLyLife ist eine globale Simulations-Tech-Plattform, die auf zwei Milliarden Nutzer abzielt. Als Geschäfts- und Unterhaltungs-App ist CamLyLife ein humanistischer Spielplatz, der Nutzern hilft, ihr Geschäft zu erweitern und neue Technologien wie Fintech und Blockchain in einer kreativen, virtuellen Umgebung zu erleben.

CamLyLife steigert auch das Online-Erlebnis der Benutzer, indem es eine realistische Erfahrung virtuell bietet. Es bietet schnelle Transaktionen, sofortige Daten über Angebot und Nachfrage und die Verknüpfung mit Websites wie AirBnB, Amazon und anderen Dienstleistern. Diese App ist in verschiedenen Branchen anwendbar, darunter Immobilien, Unterhaltung, Bildung und Finanzen.

„2020 war ein herausforderndes Jahr für Unternehmen. Mit einer positiven Denkweise hat die CamLyGroup durch die CamLyPlatform und CamLyLife große Wachstumschancen gefunden. Wir werden unsere beiden Plattformen weiter fördern, um der Welt eine völlig neue Erfahrung zu bieten und die Position der Vietnamesen auf dem internationalen Markt zu stärken. Wir erwarten, dass diese beiden Plattformen zwei Unicorn-Startup-Projekte werden und Investoren aus der ganzen Welt anziehen“, sagte Frau Cam Ly Duong.

Frau Cam Ly Duong möchte auch das humanitäre Engagement der Marke verstärken, ein Thema, das ihr am Herzen liegt. Sie bewundert Herrn Elon Musk schon lange für seine Intelligenz, seine große Vision und den Mut, sich in den Dienst der Menschheit zu stellen. Die Gründerin der CamLy Group ist bestrebt, in die Fußstapfen von Musk zu treten und ist bekannt für ihre große Liebe und bietet bedingungslose Spenden. Frau Cam Ly Duong hat die CamLy Foundation gegründet, um Freiwilligenarbeit zu leisten. Die Technologie wird in der Stiftung eingesetzt, um den Geist der Freiwilligenarbeit in Zukunft weltweit zu fördern.

Die CamLy Group besteht aus einer Gruppe von führenden Unternehmen in Vietnam, darunter ImmiCa – ein führendes Unternehmen im Bereich der US-Einwanderungs-Investitionsberatung EB5 und USHome – eine angesehene US-Immobilien-Investitionsberatung. Seit 2019 hat die CamLy Group damit begonnen, in die Technologiebranche einzusteigen und hat seitdem CamLy Platform und CamLyLife eingeführt.

