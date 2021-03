Neue Investitionen in den USA – gut für Rohstoffe

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Drei Billionen US-Dollar wollen die USA für die Infrastruktur und den Inlandsbedarf, auch Schulen und Familien locker machen. Die Wirtschaft soll angekurbelt und die Lebensqualität verbessert werden. Dies ist eine immense Summe, nachdem gerade erst 1,9 Billionen US-Dollar für die Bekämpfung der Pandemie abgesegnet wurden. Neue Straßen, Krankenhäuser und grüne Energiesysteme sollen gemäß dem Wahlversprechen auf den Weg gebracht werden.

Das Infrastrukturpaket soll unter anderem etwa eine Billion US-Dollar für Straßen, Brücken, Schienen, Ladestationen für Elektroautos und für das Mobilfunknetz enthalten. In Familienangelegenheiten sind auch bezahlte Familienurlaube mit im Plan. Seit Wochen schon kursiert die riesige Investitionssumme. Es wird erwartet, dass der Kongress die Vorschläge unterstützt. Das Corona-Hilfspaket wurde vollständig mit Schulden finanziert.

Auf jeden Fall ist klar, dass diese massiven Investitionen sprich Schulden sicher gut sind für Rohstoffe wie Gold und Silber, aber auch für Kupfer, welches verstärkt etwa für die Infrastrukturmaßnahmen gebraucht wird. Da dürfte es Sinn machen sich Gesellschaften mit Gold und Kupfer oder Silber in den Projekten zu Gemüte zu führen, wie etwa Aurania Resources oder Aztec Minerals.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=1gbjcDazL6M&t=107s – konzentriert sich auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. In den Anden in Ecuador befindet sich das Hauptprojekt, das The Lost Cities-Cutucu-Projekt (Gold und Kupfer). Eine aktuelle Privatplatzierung wird frisches Geld in die Kasse spülen. Dieses wird für Explorationsausgaben für Cutucu verwendet werden.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=DxLuuHwWb_8 – betreibt zusammen mit einem Partner zum einen das Tombstone-Projekt in Arizona. Nach einem gerade erfolgten Zukauf umfasst das Projekt jetzt 434,4 Hektar. Zum anderen besitzt Aztec Minerals die Gold-Kupfer-Liegenschaft Cervantes in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.