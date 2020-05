Canada Nickel gibt Erweiterung der Main Zone um 1,5 Kilometer und der East Zone um 400 Meter im Nickel-Kobalt-Palladium-Projekt Crawford bekannt

Die wichtigsten Punkte

Die Bohrung CR20-33 erweiterte die Nickel- und PGM-Vererzung der East Zone in Streichrichtung um 400 m nach Osten (auf 2,1 Kilometer) und lieferte einen weiteren höhergradigen Abschnitt mit erhöhten PGM-Gehalten – 38 m mit 0,37 % Nickel und 0,17 g/t Palladium + Platin (0,12 g/t Pd, 0,05 g/t Pt) innerhalb der 315 m mit 0,25 % Nickel ab 120 m Bohrtiefe.

Die Bohrung CR20-32 erweiterte die Nickelvererzung in der Main Zone um 1,5 km in Streichrichtung nach Norden (auf 3,2 km) und lieferte 243 m mit 0,25 % Nickel und 0,013 % Kobalt ab 390 m Tiefe und endete in der Vererzung, wobei die letzten 57 m der Bohrung einen Gehalt von 0,30 % Nickel und 0,013 % Kobalt hatten. (Analyseergebnisse aus dem PGM-Teil dieser Bohrung wurden in Canada Nickels Pressemitteilung vom 19. Mai 2020 veröffentlicht.)

Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) (?Canada Nickel” oder das ?Company” – https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-announces-discovery-of-multiple-palladium-platinum-zones/) gab heute die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen in ihrem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford bekannt, einschließlich einer dritten Bohrung, CR20-33, in die neu entdeckte East Zone, die die Nickelvererzung um 400m weiter nach Osten ausdehnt. Die Ergebnisse schließen ebenfalls die Nickelanalysen aus der zuvor berichteten Bohrung CR20-32 ein, die die Nickelvererzung der Main Zone um 1,5 km nach Norden ausdehnen.

Die neue Entdeckung der East Zone wurde auf 2,1 km ihrer gesamten interpretierten Streichlänge von 2,8 km überprüft, und die ursprüngliche Main Zone bleibt über mehrere Kilometer nach Westen offen.

?Wir sind sehr zufrieden mit den jüngsten signifikanten Ergebnissen der Step-out-Bohrungen, die die Nickelvererzung unserer Main Zone um 1,5 km und unserer Entdeckung der East Zone um 400 m ausdehnen. Wichtig ist, dass dies die zweite von drei Bohrungen in der East Zone mit einem höheren Abschnittsgehalt (0,37 % Nickel über 38 m) ist, die auch erhöhte Palladium- und Platingehalte enthält?, sagte Mark Selby, Chair und CEO von Canada Nickel.

?Unsere jüngsten Bohrergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass Crawford eines der führenden Nickel-Kobalt-Sulfid- und Palladium-Projekte der nächsten Generation ist.?

Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

PGM-Zone – Erweiterung der East Zone

Ähnlich wie in den PGM-Zonen, die zuvor in der Nickel-Palladium-Ressource der East Zone und Main Zone abgegrenzt wurden, durchteufte die Bohrung CR20-33 zwei Zonen einer Palladium-Platin-Vererzung, die sich am Nordkontakt zwischen der Peridotit- und Pyroxenitlage direkt nördlich der Nickelstruktur befanden. Die Bohrung enthielt 1,04 g/t Palladium + Platin (0,54 g/t Pd, 0,50 g/t Pt) über 3 m ab 454 m Bohrtiefe und 1,36 g/t Palladium + Platin (0,66 g/t Pd, 0,70 g/t) Pt) über 1,5 m ab 521 m Bohrtiefe. In Abbildung 2 ist die Lage der PGM-Zone dargestellt.

Analysen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohr- und Analyseverfahren

William E. MacRae, MSc, P.Geo., eine gemäß NI 43-101 ?qualifizierte Person?, ist für das laufende Bohr- und Probenentnahmeprogramm, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC), verantwortlich. Der Bohrkern wird vom Bohrgerät in versiegelten Kerntabletts entnommen und zur Kernprotokolliereinrichtung transportiert. Der Bohrkern wird markiert und über eine Länge von 1,5 m beprobt und mit einer Diamantbandsäge zersägt. Die Proben werden mit QA/QC-Proben eingetütet, die in Chargen von 35 Proben pro Los eingelegt werden. Die Proben werden in sicheren Beuteln direkt von Canada Nickels Bohrkernlager zu Actlabs Timmins, einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, transportiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und 17 andere Elemente mittels einer Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden im Verhältnis von einer QA/QC-Probe pro 32 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 35 Proben entsteht, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und gemäß NI 43-101 eine ?qualifizierte Person?, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und ansonsten die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als ?zukunftsgerichtete Informationen” gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlich ist, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.