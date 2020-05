Die Suche nach El Dorado

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Im 16. Jahrhundert wurden bei den Inka wirklich große Schätze gefunden. Jetzt ist Mexiko ein Land mit einer mehr als 500-jährigen Bergbaugeschichte. Mexiko gehört zu den größten Metallerz-Produzenten der Welt, vor allem sein Silber-Reichtum ist bekannt. Aber es gibt auch Gold, Kupfer, Blei, Zink und Molybdän und etwa 40 weitere Metallerze und Mineralien, die gefördert werden.

Unter El Dorado verstand man früher mal eine versunkene Stadt, einen Tempel, einen Mann oder ein Goldland. Kolumbus hatte Amerika (neu) entdeckt und er hörte von sagenhaften Schätzen der Azteken, der Ureinwohner, die im heutigen Mexiko die Herrscher waren. Als Hernandez Cortez aus Spanien nahe des heutigen Vera Cruz anlegte, wurde er vom König der Azteken, Montezuma, mit Gold reich beschenkt. Die Gier nach Gold nahm ihren Anfang.

Heute tummeln sich viele Bergbaugesellschaften in Mexiko und produzieren eifrig. Eine Gesellschaft, die aktiv in Mexiko ist und die Azteken im Namen hat, ist Aztec Minerals. In Sonora besitzt Aztec Minerals 65 Prozent der Cervantes-Liegenschaft, einer vielversprechenden Porphyr-Gold-Kupfer-Molybdän-Liegenschaft. Dazu kommt das bereits früher produzierende Tombstone-Projekt im Süden Arizonas, ein hochgradiges Silber-Gold-Kupfer-Blei-Zink-Projekt.

Ein anderes Land, das im 16. Jahrhundert wegen seines Reichtums an Edelmetallen großes Interesse auf sich zog, ist Peru. Inka-Könige herrschten dort. Hier in Lateinamerika, in Peru besitzt Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-gold-terra-resource-ximen-mining-und-auryn-resources/ – drei Projekte mit Gold, Kupfer und Silber. Daneben konzentriert sich Auryn Resources auf drei weitere Projekte in Nunavut und British Columbia, Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/