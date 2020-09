Das neue SAP®-Hauptbuch (newGL), 13. Oktober 2020 ONLINE

Bei dem Seminar „Das neue SAP®-Hauptbuch (newGL)“ am 13. Oktober 2020 werden die Besonderheiten und Neuerungen des neuen Hauptbuchs sowie der Anlagenbuchhaltung in der SAP®-Software komprimiert und praxisnah vorgestellt.

Sie erhalten zahlreiche Praxistipps und Erfahrungsberichte von erfolgreichen Einführungen des neuen Hauptbuchs, die die Teilnehmer dann auch in ihrem Unternehmen umsetzen können.

Die Herausforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen nehmen ständig zu. Abschlüsse und Auswertungen müssen schneller erstellt, internes und externes Rechnungswesen optimal aufeinander abgestimmt sowie neue gesetzliche Regelungen sofort integriert werden.

Die neue Buchungslogik des neuen Hauptbuchs hilft, diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

Da die zukünftige SAP-Lösung S/4HANA nur noch die organisatorische Abwicklung der Vorgänge nach der newGL-Methode unterstützt, dient dieser Kurs auch zur Vorbereitung der S/4HANA Umstellung.