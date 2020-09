Professioneller Umgang mit Low Performern, 23. September 2020, Online-Veranstaltung

Bei dem Online-Workshop „Professioneller Umgang mit Low Performern“ am 23. September 2020 werden praktikable Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Low Performern dargestellt. Dabei wird auch auf die neueste Rechtsprechung eingegangen. Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern den Transfer in die eigene Praxis.

Indikatoren für Low Performance

Schlecht- bzw. Minderleister sind in fast jedem Unternehmen anzutreffen. Häufig fallen jedoch im Team Low Performer gar nicht auf. Erst wenn sich solches Verhalten negativ auf das Unternehmen, das Betriebsklima oder den Teamleiter selbst auswirkt, werden Möglichkeiten gesucht, um eine Änderung der Situation herbeizuführen. Als Mittel stehen hier zunächst das Hinwirken auf eine Verhaltensänderung oder ein Wechsel der Aufgabe zur Wahl. Danach hilft nur noch die Kündigung. Doch hier gibt es zahlreiche juristische Stolperfallen.

Wie stellt man eine Schlecht- bzw. Minderleistung fest, die auch vor den Gerichten Bestand hat? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor man eine Kündigung aussprechen kann? Welche Alternativen stehen zur Verfügung? Kann man eine Low Performance verhindern?