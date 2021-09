Der Goldpreis sollte auch weiterhin gut unterstützt sein

Laut neuesten Aussagen des World Gold Council dürfte der Goldpreis auch in nächster Zeit gut unterstützt sein. Hierfür spricht auch das geldpolitische Umfeld in Europa und der globale Markt für Goldinvestitionen wird auch deutlich beeinflusst vom europäischen Goldmarkt. Die in letzter Zeit in Europa gestiegene Inflation hat einige Fragen aufgeworfen. Etwa wann die Europäische Zentralbank die Geldpolitik straffen wird. Höhere Zinsen sind nicht so förderlich für den Goldpreis, aber eine Änderung der Politik wird, so auch das World Gold Council, sehr langsam geschehen. Und viele Risiken bleiben.

Daher glaubt auch das World Gold Council an die bleibende wichtige strategische Rolle des Goldes. Dies zeigen auch die Aussagen der Investoren, die Gold als langfristiges Anlagevehikel betrachten, das Vermögensschutz und Sicherheit bietet. In Deutschland hat sich dies im letzten Jahr, im Pandemiejahr, deutlich gezeigt. Barren und Münzen waren stark nachgefragt. Nicht zu vergessen die Negativzinsen, eine Änderung dürfte nur sehr schrittweise erfolgen. Defizite steigen an und die Nachwirkungen der Fiskalpolitik als Reaktion auf Covid-19 sind nicht von der Hand zu weisen. Schon die globale Finanzkrise zeigte, dass die Bedeutung von Gold als strategischem Investment in solchen Krisenzeiten enorm wächst.

Corona mit den Bedrohungen für Gesundheit und Wirtschaft, kombiniert mit den wirtschaftlichen und fiskalischen Stimulationsmaßnahmen, hat Gold und das zu Recht wieder mehr in den Blickpunkt der Anleger gerückt. Die Werte der Goldgesellschaften sollten dabei nicht vergessen werden, etwa solide Unternehmen wie Maple Gold Mines oder Tarachi Gold.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=ddi_9l2oEwM – berichtete gerade wieder von hervorragenden Bohrergebnissen seines Douay-Goldprojekts in Quebec. Dazu kommt noch das Joutel-Goldprojekt (beides im Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited).

Die Projekte von Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=-JygV8HAfK8 – liegen im bergbaufreundlichen Mexiko. Bohrprogramme laufen.

