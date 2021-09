Wie es mit dem autonomen Fahren weitergehen könnte

Voraussagen über die Markteinführung von Fahrzeugen mit teilweiser oder hoher Automatisierung wurden verschoben, auf Eis gelegt oder zurückgezogen. Ursächlich waren besonders Technologieprobleme und fehlende Vorschriften für autonomes Fahren. Dennoch gibt es auch Erfolgsmomente. Und die Chance auf eine Transformation der Mobilität besteht weiterhin. Denn autonomes Fahren hätte auch einige Vorteile, etwa eine Steigerung der Verkehrssicherheit. Auch würden die Fahrer Zeit gewinnen beispielsweise, um sich zu entspannen.

Um die Zukunft des autonomen Fahrens besser einschätzen zu können, hat McKinsey ein detailliertes Marktmodell entworfen und kürzlich auf den neuesten Stand gebracht. Darin sind Daten von mehr als 2.800 Städten und ländlichen Gebieten in mehr als 110 Ländern enthalten. Neue Möglichkeiten scheinen sich jetzt mehr im privaten Bereich, vor allem im Premiumsegment zu eröffnen. Mehr dem autonomen Fahren zugeneigt sind laut einer Umfrage von McKinsey die Chinesen (81 Prozent), mehr als die Amerikaner (52 Prozent) oder die Europäer (60 Prozent in Deutschland). Besonders chinesische Bürger sind an Technik interessiert und auch weniger markentreu.

Wann das autonome Fahren ein sogenannter Game Changer im Automobilsektor wird, wird sich zeigen. Bei der Elektromobilität zeigen die steigenden Zulassungszahlen, dass sie an Akzeptanz gewinnt. Möglich ist dies nur durch den Einsatz wichtiger Zukunftsrohstoffe, sprich Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel.

