Der Markt für Identitätsdiebstahlschutzdienste in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich wächst aufgrund der zunehmenden Inzidenz von Betrug und Identitätsdiebstahl um eine CAGR von 10,81% im Zeitraum 2020-2028

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

In den USA wurden im Jahr 2020 laut Statistik der Federal Trade Commission (FTC) über 2,1 Millionen Betrugsmeldungen von Verbrauchern gemeldet. Darüber hinaus stiegen zwischen den Jahren 2019 und 2020 die Verluste der Verbraucher aufgrund solcher Betrugsfälle von 1,8 Milliarden US-Dollar auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wurden im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 in Florida, Georgia, Tennessee, South Carolina und Virginia 101368, 69487, 19180, 19192 bzw. 15632 Identitätsdiebstähle gemeldet.

Die Statistiken schildern die zunehmenden Fälle von Identitätsdiebstahl und -betrug in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, die voraussichtlich einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum sein werden. Durch die zunehmenden Fortschritte in der Technologie und die zunehmende Anzahl von Benutzern, die für verschiedene Anwendungen auf das Internet zugreifen, ist die Zahl der Betrügereien und Diebstähle gestiegen. Infolgedessen hat dies bei Einzelpersonen zu Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Diensten zum Schutz vor Identitätsdiebstahl geführt, die voraussichtlich zum Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren beitragen werden.

Laden Sie ein Beispiel für diesen strategischen Bericht herunter: https://www.researchnester.com/sample-request-3135

Der US-Markt für Identitätsdiebstahlschutzdienste wird im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, voraussichtlich mit einer CAGR von 10,81 % wachsen. Auf der anderen Seite wird der Markt in Großbritannien im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 14,96 % wachsen. Die steigende Zahl von Identitätsdiebstählen, gefolgt von der steigenden Zahl von Online-Transaktionen, der zunehmende Einsatz elektronischer Identifikationssysteme und das wachsende Bewusstsein für Phishing-Aktivitäten und Datenmissbrauch bei den Endnutzern in beiden Ländern sind einige der Faktoren, die voraussichtlich antreiben werden das Marktwachstum. Der Markt in den USA verzeichnete 2019 einen Marktumsatz von 2203,51 Millionen US-Dollar und wird bis 2028 voraussichtlich 5345,34 Millionen US-Dollar erreichen, während der Markt in Großbritannien 2019 304,93 Millionen US-Dollar verzeichnete und bis voraussichtlich 1060,07 Millionen US-Dollar erreichen wird 2028.

Der Markt für Identitätsdiebstahlschutzdienste in den USA und im Vereinigten Königreich ist nach Diebstahltyp unterteilt in kriminelle, finanzielle, staatliche und berufliche Identitätsdiebstahl, Kreditkartenbetrug und andere, von denen das Kreditkartenbetrugssegment in den US-amerikanischen Identitätsdiebstahlschutzdiensten Der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 11,59 % wachsen. Alternativ wird das Segment in Großbritannien im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 16,65 % wachsen und bis Ende 2028 den größten Marktwert von 294,81 Millionen USD halten.

Je nach Region ist der US-Markt für Identitätsdiebstahlschutz in die Regionen West der USA, Nordosten der USA, Südosten der USA, Südwesten der USA und Mittlerer Westen der USA unterteilt. Unter diesen Regionen wird der Markt in der Region Südosten der USA voraussichtlich bis Ende 2028 einen Wert von 1545,34 Mio. USD erreichen. Das Wachstum des Marktes in der Region ist auf die zunehmenden Fälle von ID-Diebstahl in den Bundesstaaten Tennessee, Florida, Virginia und andere und das wachsende Bewusstsein für Dienste zum Schutz vor Identitätsdiebstahl.

Die Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen wird jedoch voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Beispielkopie des Strategieberichts herunterladen/anfordern: https://www.researchnester.com/sample-request-3135

Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des US-amerikanischen und britischen Marktes für Identitätsdiebstahlschutzdienste, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Experian Information Solutions, Inc., Equifax, Inc., NortonLifeLock Inc., LexisNexis Risk Solutions Group , IdentityForce, Inc., AllClear ID, Identity Intelligence Group LLC, ADT Inc., Fair Isaac Corporation und andere.

Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel „Markt für Identitätsdiebstahlschutzdienste in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich: Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2019-2028“ die gesamte US- und britische Identitätsdiebstahlschutzdienstleistungsbranche, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansion suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den US-amerikanischen und britischen Markt für Identitätsdiebstahlschutzdienste suchen.