Globaler Markt für optische Sensoren soll im Zeitraum 2022-2030 mit einer moderaten CAGR wachsen; Schnell steigende Zahl von Smartphone-Nutzern, um das Marktwachstum voranzutreiben

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Der Markt für optische Sensoren wird im Prognosezeitraum, d. h. 2022-2030, voraussichtlich mit einer moderaten CAGR wachsen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik wie Smartphones und die zunehmende Automatisierung in mehreren Industrien, einschließlich der Medizin- und Automobilbranche, zurückzuführen. Die zunehmende Internetdurchdringung und die zunehmende Nachfrage nach stärkeren Sicherheitsfunktionen werden weltweit von den Fortschritten der digitalen Technologien unterstützt. Bis Ende 2019 hatten rund 65 % der Weltbevölkerung mobile Dienste abonniert, wobei mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit Smartphones nutzten.

Der Markt ist nach Sensortyp in Bildsensoren, faseroptische Sensoren, photoelektrische Sensoren, Umgebungslicht- und Näherungssensoren und andere unterteilt. Das Glasfasersegment wird voraussichtlich bis Ende 2021 aufgrund von Vorteilen wie Langstreckenabdeckung und höherer Zuverlässigkeit, größerer Bandbreite und schnelleren Geschwindigkeiten als andere Sensortypen den größten Anteil einnehmen.

Regional ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Markt für optische Sensoren in Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Automobilindustrie in Ländern wie Deutschland voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach optischen Sensoren in Infotainmentsystemen, autonomem Fahren und fortschrittlichen Sicherheitssystemen in Automobilen das Marktwachstum antreibt. Den größten Anteil hat derzeit der Markt in Nordamerika aufgrund des wachsenden Bedarfs an Unterhaltungselektronik und der ständig steigenden Internetdurchdringung in der Region.

Steigender Automatisierungsbedarf in verschiedenen Branchen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Laut den von der Weltbank bereitgestellten Daten nutzten im Jahr 2017 48,997% der Weltbevölkerung das Internet, das mit dem weltweiten Fortschritt der Technologie und der Netzwerkverbindungen voraussichtlich weiter wachsen wird.

Der zunehmende Einsatz elektronischer Geräte wie Laptops, Smartphones und Tablets sowie die Integration optischer Sensoren für verschiedene Anwendungen wie Gestenerkennung, Gerätesicherheit, optische Sensoranwendungen und Gesichtserkennung dürften das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus bietet die steigende Nachfrage nach On-Screen-Fingerabdrucksensortechnologie in Smartphones weitere Wachstumschancen für den Markt.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für optische Sensoren, einschließlich der Unternehmensprofilierung von ROHM Co. Ltd., Rockwell Automation Inc., SICK AG, Vishay Intertechnology Inc., Honeywell International Inc., On Semiconductor Components Industries, LLC, IFM Efector Inc., Keyence Corporation, Pepperl+Fuchs GmbH und STMicroelectronics NV. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für optische Sensoren, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft.