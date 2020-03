Deshalb ist und bleibt Gold so wertvoll

Erstellt von Redaktion Allgemein

In jeder Krise hat sich Gold bewährt, und zeigt auch jetzt in der aktuellen Corona-Krise, was das beliebte Edelmetall so wertvoll macht. Es ist hauptsächlich das Wissen um einen Vermögenswert, der zu jeder Zeit an jedem Ort der Erde eingesetzt werden kann, um damit einzukaufen oder um grundsätzlich finanzielle Mittel zu haben. Unabhängig von Währungen, politischen Umständen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gold ist der klassische Vermögenswert, der nicht vorrangig Spekulationsgewinne garantiert, sondern das eigene Vermögen absichert. “Es geht beim Kauf von Gold nicht um einen kurzfristigen Gewinn, sondern um einen langfristigen Schutz.” (Allen Greenspan, Ex US-Notenbankchef) Diese Tatsache haben viele Goldkäufer verinnerlicht und sorgen mit ihren Käufen dafür, dass Gold seit mittlerweile 10 Jahren moderate Anstiege verzeichnet und einen festen Platz in jedem sorgfältig geplanten Portfolio einnimmt. Unterstützt werden sie dabei beispielsweise von der mehrfach ausgezeichneten Firma Golden Gates Edelmetalle GmbH, einem der renommiertesten Edelmetallexperten Deutschlands, wo Käufer und Interessenten Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Gold bekommen.

In 10 Jahren mehr als 71% Anstieg

Auch wenn es nicht vorrangig um spekulative Absichten geht bei den Investoren, die sich Goldreserven zulegen, so lässt sich jedoch erfreulicherweise feststellen, dass die Chartkurve des Goldpreises in der vergangenen Dekade um mehr als 580 Euro pro Feinunze nach oben verlaufen ist. Dieses entspricht einem Anstieg zwischen 2010 und 2020 von mehr als 71 Prozent. Während 2010 noch etwa 800 Euro pro 31,1 Gramm (Feinunze) bezahlt werden mussten, sind es am heutigen Tag (20.3.20) aktuell 1.408 Euro. Selbst wenn der Preis für das edle Metall deutlich absinken sollte, wird es mittelfristig immer wieder zu einer Stabilisierung kommen. Denn Gold nimmt mittlerweile eine zentrale Rolle bei der Vermögensplanung der Menschen ein. Goldexperten wie Herbert Behr und sein Team der Golden Gates Edelmetalle, die dank unterschiedlichster Auszeichnungen zu den besten Gold- und Edelmetallhändlern in Deutschland gehören, betonen immer wieder auch die volkswirtschaftliche Bedeutung von Gold, um ihre Kunden von der Nachhaltigkeit des Goldkaufes zu überzeugen. Daraus lässt sich pragmatisch ableiten, dass sowohl die industrielle Verarbeitung als auch ein persönliches Interesse an Goldschmuck und dem Interesse nach einer soliden Wertanlage dazu führen, dass Gold so wertvoll bleibt wie seit Jahrtausenden. Allein die Tatsache, dass jemand Gold besitzt, vermittelt das gute Gefühl, für den Notfall vorgesorgt zu haben. Entsprechend dem berühmten Allen Greenspan Zitat: “Gold ist Versicherungsschutz ohne Police.”

Die Fördermengen sind begrenzt

Ein weiteres Argument, was für einen stabilen zukünftigen Goldpreis spricht, ist die Tatsache, dass Gold nicht unbegrenzt vorhanden ist, sondern die Vorkommen größtenteils erschöpft sind und deren Förderung mit jedem Jahr aufwendiger wird, weil tiefer und tiefer gebohrt werden und mehr Aufwand zum Schürfen betrieben werden muss. Zudem haben bereits im vergangenen Jahr die Zentral- und Notenbanken verschiedener Länder wie Russland, China, Kasachstan, Türkei und Polen deutlich höhere Goldkäufe getätigt, wodurch der Preis deutlich gestiegen ist. Ein Goldexperte wie Golden Gates-Chef Behr hatte nicht nur im letzten, sondern auch in den Jahren davor mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass geopolitische Umstände und strategische Planungen bestimmter Länder dem Goldpreis zu spektakulären Höhenflügen verhelfen könnten und dementsprechend Kaufempfehlungen ausgesprochen. Wer seinen Ratschlägen gefolgt ist, konnte den eigenen Portfoliowert enorm steigern und vom überragenden Trend profitieren. Daher empfiehlt es sich, den Rat eines Experten einzuholen, wenn es darum geht, Geld anzulegen und Vermögen aufzubauen. Gold sollte ein wichtiger Bestandteil der Planungen sein, weiß man doch seit Langem, dass es wertvoll ist und bleibt. Herbert Behr, verantwortlich für gut 14.000 zufriedener Kunden seiner Golden Gates Edelmetalle GmbH dazu: “Neben dem Kauf physischer Goldbestände empfehle ich auch unsere Gold-Sparpläne, die wegen ihrer Flexibilität für jeden Geldbeutel und für jede Altersgruppe geeignet sind.”

Pressekontakt:

GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH

Demianiplatz 21/22

02826 Görlitz

T:+49.3581.846700-2

info@goldengates.de https://www.goldengates.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129241/4560627

OTS: Golden Gates Edelmetalle GmbH

Original-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell