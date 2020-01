Deutsche Oppenheim: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

+++ Frank Schriever übernimmt

Vorsitz des Gremiums +++ Daniel Kalczynski hat den Vorsitz mit Ausscheiden aus

der Deutschen Bank niedergelegt

Frank Schriever, Leiter des deutschen Geschäfts mit Vermögenskunden (Wealth

Management) der Deutschen Bank, übernimmt ab 23. Januar 2020 den Vorsitz des

Aufsichtsrats der Deutsche Oppenheim Family Office AG. Schriever wurde in der

Hauptversammlung der Gesellschaft in den Aufsichtsrat bestellt und anschließend

von den Aufsichtsratsmitgliedern zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

“Wir freuen uns, mit Frank Schriever einen so erfahrenen Experten an unserer

Seite zu wissen. Er verfügt über ausgezeichnete Kenntnisse und umfassende

Erfahrung im Geschäft mit Vermögenskunden”, sagte Stefan Freytag,

Vorstandssprecher der Deutschen Oppenheim. Die Deutsche Bank hatte Schriever im

Dezember 2019 zum Leiter des Wealth Managements in Deutschland berufen. Er ist

Mitglied des Führungsgremiums der Privatkundenbank in Deutschland und

Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Harold A. und Ingeborg L.

Hartog-Stiftung.

Der 52-Jährige folgt auf Daniel Kalczynski, der den Vorsitz im Aufsichtsrat bei

der Deutschen Oppenheim mit seinem Ausscheiden aus der Deutschen Bank zum Ende

vergangenen Jahres niedergelegt hat. Dem Aufsichtsratsgremium gehören weiterhin

Holger Naumann als stellvertretender Vorsitzender, Eva Franzke, Anna Issel, Anke

Sahlén und Gerd-Axel Schuster an.

Über Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,

Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office

und als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office

betreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Die Deutsche Oppenheim gehört

zum Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und

bietet neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle

Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie

auch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds

(FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.

