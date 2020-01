Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück

Die CiS-Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Tschechien und Rumänien blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück und schaut optimistisch auf das 45. Jubiläumsjahr 2020.

?Der Umsatz der CiS – Gruppe wuchs um 11% in 2019 und damit wieder deutlich stärker als der Markt. Obwohl im Herbst bei einigen Kunden eine leicht rückläufige Abnahme zu verzeichnen war, konnte CiS die geplanten Ergebnisse erreichen. CiS setzt weiterhin auf nachhaltiges Wachstum in allen Bereichen und bereitet sich intensiv auf die zu erwartenden industriellen Veränderungen in diesem Jahrzehnt vor. Auch für unser Jubiläums-Jahr 2020 planen wir mit strategisch ausgewählten Kunden und Märkten weiteres Wachstum und Schaffung weiterer Arbeitsplätze,? so Peter M. Wöllner, Inhaber der CiS-Gruppe.

Nach erfolgreich abgeschlossenem ERP-Release-Wechsel kann nun die geplante Digitalisierung und Automatisierung von administrativen Prozessen vorangetrieben werden. Die CiS-iSpeed-Strategie soll CiS aus Sicht seiner Kunden zum schnellsten und zuverlässigsten Kabelkonfektionär und Systemanbieter machen.

?Wir sind stolz, dass heute über 1.000 Mitarbeiter zur CiS-Familie gehören. Daher möchte ich mich bei allen unseren Kunden und Geschäftspartnern für Ihre Treue und partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Ein besonders herzlicher Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes Engagement in der täglichen Arbeit,? so Peter M. Wöllner, Inhaber der CiS-Gruppe.

CiS setzt als anerkannter Markenkonfektionär auf nachhaltige Konzepte, Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im Dienste seiner Kunden. Aus der Sicht dieser Kunden zählt CiS heute zu den Besten im Markt. Besonders schätzen die Kunden den aktiven Beitrag von CiS zu ihren ?total cost of ownership? und damit einer zunehmenden Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Auch 2019 gehört CiS laut WCA-Audit von Auditor Intertek, London wieder zu den besten Arbeitgebern der Welt.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld,

CiS automotive GmbH, D-Krefeld,

CiS systems s.r.o., CZ-Nové M?sto p.S.

CiS automotive SRL, RO-Sibiu