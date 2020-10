Die ersten Schritte zum eigenen Zuhause / Die Pandemie hat den Wunsch nach einem Eigenheim gestärkt

Erstellt von Redaktion Banken

Schule, Arbeit, Sport – für viele war all das wegen der Corona-Pandemie monatelang nur zuhause möglich. Die eigenen vier Wände haben eine neue Bedeutung als Lebensmittelpunkt erhalten. 83 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass ein schönes Zuhause durch Corona wichtiger denn je ist, wie eine Befragung der LBS-Gruppe via Feedbaxx ergeben hat. Für 80 Prozent der Menschen ist ein eigenes Zuhause zudem eine sichere Altersvorsorge, für 66 Prozent sogar die beste Altersvorsorge, zeigt der Kantar-Trendindikator 2020. Die LBS Bayern klärt wichtige Fragen zu den ersten Schritten ins Eigenheim:

Kann ich mir ein Haus oder eine Wohnung überhaupt leisten?

Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist in Bayern vielerorts größer als das Angebot. Obwohl die Immobilienpreise dadurch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, ist ein Eigenheim an den meisten Standorten in Bayern aber auch für Durchschnittsverdiener machbar. Dazu tragen die historisch günstigen Zinsen bei. Diese verbilligen eine Finanzierung erheblich und wiegen Preisanstiege zumindest teilweise auf, wie dieses Beispiel zeigt: Bei einem Zinsniveau von etwa fünf Prozent für zehnjährige Zinsfestschreibungen konnte man mit einer monatlichen Rate von 1000 Euro einen Betrag von rund 170.000 Euro finanzieren, um nach 25 Jahren schuldenfrei zu sein. Beim heutigen Niveau von ungefähr einem Prozent können mit derselben monatlichen Rate fast 270.000 Euro Darlehen aufgenommen werden.

Wie geht man den Weg in die eigenen vier Wände am besten an?

Es lohnt sich für Immobilieninteressenten, frühzeitig zu klären, wie eine Finanzierung dargestellt werden kann. So haben sie eine klare Vorstellung, welche Objekte tatsächlich finanzierbar sind und können sich bei der Suche auf das passende Segment konzentrieren. Und wenn sie die Wunschimmobilie finden, verlieren sie keine Zeit mehr damit, die Finanzierung zu klären. Das kann ein Vorteil gegenüber anderen Interessenten sein.

Worauf sollte man bei der Auswahl eines Objekts achten?

Zunächst kommt es darauf an, sich die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben klar zu machen. Das gilt für die Lage und die gewünschte Infrastruktur ebenso wie für die wichtigsten Merkmale des Objekts. Wer überwiegend von zuhause arbeitet, kann eine längere Pendelstrecke zum Arbeitgeber in Kauf nehmen, sollte aber über ein Arbeitszimmer verfügen. Eine Baumgruppe vor dem Fenster findet der eine schön, weil er gerne das Zwitschern der Vögel hört. Für den anderen ist sie ein lästiger Schattenmacher.

Wie helfen LBS und Sparkasse auf dem Weg ins Eigenheim?

Sparkassen und LBS sind gemeinsam der größte Vermittler von Wohnimmobilien in Bayern und bieten kompetente Beratung rund um Bausparen, Finanzieren und Immobilien. Dazu zählt, individuelle Finanzierungspläne zu erstellen und dabei staatliche Fördermöglichkeiten zu berücksichtigen. Diese können Vorteile von mehreren zehntausend Euro bringen.

Pressekontakt:

LBS Bayern

Dominik Müller / Unternehmenskommunikation

Tel.: 089 / 411 13 – 62 23

E-Mail: mailto:presse@lbs-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55951/4731159

OTS: LBS Bayerische Landesbausparkasse

Original-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell