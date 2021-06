Die UCITs-Fonds von Aditya Birla Sun Life AMC Limited orientieren sich am globalen ESG-Rahmenwerk

Aditya Birla Sun Life AMC Limited, eine Tochtergesellschaft von Aditya Birla Capital Limited, gab bekannt, dass ihre Offshore-Publikumsfonds im Rahmen von UCITs (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) jetzt an den globalen ESG-Rahmenbedingungen ausgerichtet sind.

Die beiden Fonds umfassen ABSL Umbrella UCITS Fund PLC – India Frontline Equity Fund (IFEF) (ISIN: IE00BJ8RGN0), India Large Cap biased fund und ABSL Umbrella UCITS Fund PLC – India Quality Advantage Fund (IQAF) (ISIN: IE00BJ8RGS50), Indien Small & Midcap-Fonds. Die Anlagestrategie dieser Fonds besteht darin, durch Investitionen in indische Unternehmen, die auf das Thema Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social & Governance – ESG) ausgerichtet sind, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Vermögensverwalter verfügt auch über Expertise bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und der Portfolioberatung für Kunden.

„Der Fondsmanager wird traditionelles Bottom-up-Stockpicking auf der Grundlage von Geschäfts- und Finanzanalysen mit ESG-Parametern eines Unternehmens kombinieren, um langfristige, nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. In diesem Rahmen werden alle Unternehmen im Portfolio anhand einer Nachhaltigkeits-Scorecard bewertet“, so Vikas Gautam, Head – Offshore Business, Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Für die Ratings hat sich der Asset Manager mit dem führenden ESG-Research-Anbieter Sustainalytics zusammengetan.

Dazu sagte A. Balasubramanian, MD & CEO, Aditya Birla Sun Life AMC Limited: „Die angebotenen Fonds sind für ihre beständige Performance bekannt und werden von unabhängigen Agenturen hoch bewertet. Die Fonds sind bestrebt, an ESG-ausgerichteten bestehenden und neu entstehenden Chancen zu partizipieren, risikobehaftete Unternehmen zu eliminieren und in qualitativ hochwertige nachhaltige Wachstumsträger zu investieren, um bessere risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Fonds werden ein diversifiziertes Portfolio halten, das hervorragende langfristige Anlagemöglichkeiten bietet.“

Der IFEF erzielte eine Rendite von 79,3 % in 1 Jahr, 10,8 % in 3 Jahren und 13,2 % in 5 Jahren. IQAF erzielte eine Rendite von 95,4 % in 1 Jahr, 17,6 % in 3 Jahren und 17,1 % in 5 Jahren (Stand: 24. Mai 2021, Quelle: Morningstar Direct).

Die 1994 gegründete Aditya Birla Sun Life AMC Limited ist ein Joint Venture zwischen der Aditya Birla Capital Limited (https://www.adityabirlacapital.com/) und Sun Life (India) AMC Investments Inc (http://www.sunlife.com/). Es hat Tochtergesellschaften in Dubai, Mauritius und Singapur.

Diese Medienmitteilung ist nicht als Anlageberatung zu verstehen und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf solcher Wertpapiere dar. Die oben genannten Fonds sind nur für akkreditierte/ professionelle/ institutionelle Anleger und nicht für Privatkunden gedacht.

