Finanz-Award 2021

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Finanz-Award 2021. 34 Top-Unternehmen sichern sich die renommierte Branchen-Auszeichnung, die alljährlich verliehen wird (Sendehinweis: ntv Ratgeber ? Test, Donnerstag, 17.06.2021, 19:30 Uhr).

Die Siegerliste deckt die Bandbreite der Finanzbranche ab. Einige der Unternehmen überzeugten mehrfach und werden in mehreren Kategorien prämiert: Gleich vier Auszeichnungen erringt die 1822direkt, etwa im Bereich Baufinanzierung und Ratenkredit. Drei Trophäen sichert sich die Comdirect, unter anderem für das beste Direktbank-Gehaltskonto. Bank11, Interhyp, PSD Bank RheinNeckarSaar und Zinspilot sind jeweils zweimal siegreich. In der Kategorie ?Dauerhaft servicestark? werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die ihre gute Kundenorientierung langfristig bewiesen haben; dazu zählen zum Beispiel DTW-Immobilienfinanzierung und Enderlein.

Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, erklärt: ?Der Finanz-Award sorgt für Transparenz und bietet dadurch eine wichtige Orientierung für Verbraucher, die vor einer Finanzentscheidung stehen.? Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: ?Nicht Aktionsangebote sind ein guter Ratgeber, sondern dauerhaft überzeugende Zinsen und Leistungen, welche die ausgezeichneten Unternehmen unter Beweis gestellt haben.? Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: ?Alle Preisträger des Finanz-Awards zeichnen sich neben den leistungsstarken Produkten auch durch überdurchschnittlichen Service aus.?

Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender ntv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 236 Unternehmen aus dem Finanzsektor in neun großen Produktbereichen ? von der Geldanlage über Ratenkredite bis hin zur Baufinanzierung. Die besten Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen des Online-Service der Anbieter. Die Auswertung umfasste rund 2.300 Datensätze und über 1.300 Servicekontakte.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH

