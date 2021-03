EAA CBB – Europäische Zentralbank genehmigt Rückgabe der Vollbanklizenz

Die EAA-Tochtergesellschaft EAA Covered Bond Bank Plc (seit 15. März 2021 Erste EAA Ireland Plc) wurde am 11. März 2021 von der Europäischen Zentralbank informiert, dass ihre Vollbanklizenz und ihre Lizenz als sogenannte Designated Credit Institution – vergleichbar mit einer Pfandbriefbanklizenz – entsprechend dem von ihr gestellten Antrag per 12. März 2021 widerrufen wurde. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Abwicklung der Gesellschaft“, sagt der zuständige EAA-Vorstand Christian Doppstadt. „Damit werden wir die Bank weit vor dem ursprünglich geplanten Termin Ende 2027 schließen können und dies wirtschaftlich vorteilhafter als im März 2020 zu erwarten war, nachdem aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ein geplanter Verkauf nicht umgesetzt werden konnte. Wir erreichen damit unser Ziel, die negativen finanziellen Folgen für den Abwicklungsplan der EAA so gering wie möglich zu halten“, so Doppstadt weiter.

Das Restportfolio der EAA Covered Bond Bank wurde im Vorgriff auf die Rückgabe der Banklizenz bereits im vergangenen Jahr auf die EAA übertragen. Die notwendigen Schritte zur Liquidation der Gesellschaft werden nun kurzfristig eingeleitet. Mit einem Abschluss der Liquidation wird aktuell im Jahr 2022 gerechnet.

Die EAA Covered Bond Bank ist einer deutschen Pfandbriefbank vergleichbar. Sie war bis zu der Rückgabe ihrer Lizenzen eine der letzten Mehrheitsbeteiligungen mit operativem Geschäftsbetrieb im Portfolio der EAA, die seit 2009/2010 die Vermögenspositionen der ehemaligen WestLB verlustminimierend abbaut.

