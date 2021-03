Eine Alternative zu Onlinekonferenzen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Mit einem Mix aus Interviewbeiträgen, Talkrunde und Fachmeldungen geht der Videocast Facts42.tv erstmals auf Sendung. Mit einem kurzweiligen Themenangebot, will die HYPOFACT AG ein unabhängiges Format für Themen rund um Finanzierungen für Vermittler und Produzenten der Finanzierungsbranche bieten. Angebote wie Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und Marktneuigkeiten, die derzeit oft nur auf Onlinekonferenzen geteilt werden, können ab jetzt zeitsparend und regelmäßig online bei www.facts42.tv abgerufen werden.

HYPOFACT wird auch das Branchentreffen für Finanzierer wieder organisieren. ?Facts42.tv soll vorerst die Zeit bis zur nächsten Veranstaltung überbrücken? erklärt Matthias Rother, Vorstandsmitglied der HYPOFACT AG. ?Darüber hinaus ist eine dauerhafte Produktion des Casts geplant und wird die Branchentreffen ergänzen und auch begleiten?, führt Rother weiter aus. Der ungefähr 30- bis 45minütige Stream soll im vierteljährlichen Turnus produziert werden und wird dann dauerhaft abrufbar sein.

Talkrunde zur Situation von Unternehmen

Einen prominenten Teil der Sendung nimmt eine im Stil einer Podiumsdiskussion geführte Online-Talkrunde ein. Mit dabei sind diesmal Christina Schulz-Heidorf (Vertreterin des BVMW und Leiterin vom Kreisverband Berlin-Mitte), Gerd Ziegler (Vorstand der Hypofact AG) und Dr. Daniel Bartsch (Co-Founder und COO der creditshelf AG). Sie sprechen mit Moderatorin Caroline Bartz über das Thema ?Mit der Pandemie in die Kreditklemme?? und die Situation für Unternehmen.

Während Christina Schulz-Heidorf vom BVMW im Talk die Unternehmerseite vertrat, gab Gerd Ziegler, Vorstand der Hypofact AG, die Banken- und Vermittlersicht zum Thema wieder. Dr. Daniel Bartsch, Co-Gründer und Vorstand von creditshelf, fungierte dabei als Vertreter einer innovativen Finanzierungsmöglichkeit über eine digitale Plattform.

Vor allem die teilweise erwartete Rekordzahl an Insolvenzen, welche im Herbst 2021 auf uns zukommen wird, wurde thematisiert. Denn unzählige Unternehmen brauchen aktuell Hilfe in Form von schneller Liquidität. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um hier entgegenzuwirken? Wie kann der Mittelstand bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen mit eingebunden werden? Und hat der Mittelstand nun seine anfänglichen Vorbehalte gegenüber digitalen Kreditplattformen abgelegt?

Diesen und weiteren spannenden Fragen stellten sich die Experten im Talk. Schauen Sie sich die anregende Diskussion an und erfahren Sie was nun zu tun ist, damit es der Wirtschaft langfristig besser geht.

Schauen Sie sich unsere Diskussion entweder als Auskopplung oder auch innerhalb der ganzen Sendung auf www.facts42.tv an.

Die HYPOFACT AG (www.hypofact.de) ist ein auf Finanzierungen spezialisiertes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2007 betreibt HYPOFACT die Vermittlung von privaten und gewerblichen Finanzierungen in Deutschland. Privatkunden erhalten bei mittlerweile über 65 regionalen Markenpartnern und der Berliner Zentrale eine qualifizierte Finanzierungsberatung und beste Konditionen. HYPOFACT bietet als anbieterunabhängiger Vermittler seinen Kunden Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland. Jeden Monat stellt sich das Unternehmen dem Zinsvergleich des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins Finanztest und ist bisher stets auf den vordersten Plätzen vertreten.

Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für sämtliche Bedürfnisse und Themen rund um die Immobilienfinanzierung. Egal ob Selbständiger oder Angestellter, ob junge Familie oder Rentnerehepaar – ob Einfamilienhaus, vermietete Wohnung, Mehrfamilienhaus, gewerbliche Objekte, Sanierung oder Umrüstung auf alternative Energien wie Photovoltaik. Die HYPOFACT-Kreditspezialisten informieren und begleiten ihre Kunden vom ersten Beratungstermin bis zum Ende der Rückzahlungsphase.

Leistungen:

? Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland

? Ermittlung eines für den Kunden passenden Produkts

? Intelligente Rückzahlungsvarianten (z.B. Schnelltilger)

? Einbindung öffentlicher Mittel (z.B. KfW-, sowie Riester-geförderte Darlehen)

? Modernisierungsmaßnahmen

? Spezialfinanzierungen (regenerative Energie)

? Schnelle und klare Aussagen

? Zeit- und Geldersparnis, kostenloser Abwicklungsservice

? Kompetente Beratung bundesweit vor Ort