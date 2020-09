Einführung in S/4HANA, 16./17. September 2020, Online-Veranstaltung

Die Herausforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen nehmen stets zu. Die organisatorische Basis der ERP-Anwendung von SAP® ist bereits auf die 80er Jahre zurückzuführen, daher wurde nun ein neues Konzept von SAP® entwickelt, welches

die Herausforderungen der Zukunft wie Big Data, schnelle Zugriffszeiten, Redundanz-Freiheit bei der Datenspeicherung, Bedienung auf heterogenen Endgeräten (Laptop, Smartphones & Co.) und Erweiterbarkeit in sich vereinigt.

In dem Online-Seminar „Einführung in S/4HANA“ am 16./17. September 2020 erfährt man das notwendige Know-How über die technische Basis, das Rechnungswesen, die Integration von vor- und nachgelagerten Modulen sowie der optischen Darstellung an den Endgeräten.

Für den Besuch des Seminars werden Kenntnisse der newGL-Logik empfohlen.