Fieldfisher berät Mount Street bei Refinanzierung eines Self-Storage-Portfolios

Erstellt von Redaktion Allgemein

Das Frankfurter Team von Fieldfisher unter der Leitung von Partner Andreas Mallin hat das irische Kreditserviceunternehmen Mount Street bei der Refinanzierung eines deutschen Self-Storage-Portfolios beraten, das im Eigentum niederländischer Tochtergesellschaften von Lagerbox steht. Bei der grenzüberschreitenden Transaktion agierte Mount Street als Agent. Invesco Real Estate stellte die Finanzierung durch den Kauf von Inhaberschuldverschreibungen der Lagerbox-Töchter bis zu einem Betrag von rund 45 Millionen Euro bereit.

Mount Street wurde 2013 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für die Investmentbranche, der neben der ausgelagerten Kreditverwaltung, dem Portfoliomanagement und dem Investmentmanagement auch Facility/Security Agent Services anbietet.

Invesco Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von 68 Milliarden Euro und 21 regionalen Niederlassungen in den USA, Europa und Asien (Stand: 31. Dezember 2020) ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Immobilien-Investmentmanagement. Das 24-köpfige globale Debt-Team des Unternehmens verfügt über mehr als 16 Jahre Branchenerfahrung und ist für ein Kreditvergabevolumen von über 7 Mrd. ? verantwortlich.

Lagerbox investiert in Selfstorage-Lösungen in ganz Deutschland und ist ein ausgewiesener Marktführer in dieser Assetklasse.

Andreas Mallin leitete das standortübergreifende Fieldfisher-Team bestehend aus Rüdiger Litten (beide Frankfurt), Marinus de Waal (Amsterdam), Jayne Backet (London) und Paddy Smith (Dublin). Fieldfisher beriet zur Finanzierung und in regulatorischen Fragen.

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit marktführender Praxis in vielen der dynamischsten Sektoren. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderem Fokus auf Energie & natürliche Ressourcen, Technologie, Finanzen & Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien. Unser Unternehmen umfasst mehr als 1.700 Mitarbeiter an 25 Standorten in Amsterdam, Barcelona, Peking, Belfast, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Manchester, Mailand, München, Paris, Rom, Shanghai, Turin, Venedig und Silicon Valley.