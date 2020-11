Fieldfisher holt weiteren Finanzierungsexperten in Frankfurt

Rechtsanwalt Andreas Mallin (46 Jahre) beginnt am 1. Januar 2021 als Equity-Partner der europäischen Wirtschaftskanzlei Fieldfisher am Standort Frankfurt am Main. Fieldfisher baut mit dem Zugang sein Financial Markets & Products (FMP) Team in Deutschland weiter aus. Andreas Mallin war zuletzt vor allem im Bereich der Immobilien- und Projektfinanzierungen tätig – sowohl auf Banken- als auch auf Darlehensnehmerseite.

Bei Fieldfisher wird Andreas Mallin den Bereich Lending vorantreiben. Nach langjähriger Tätigkeit bei Ashurst wechselte er 2016 zu Goodwin und baute dort als Counsel die Finanzpraxis des Frankfurter Standortes der US Kanzlei mit auf.

Bei Fieldfisher in Frankfurt ergänzt Andreas Mallin die Teams um Dr. Rüdiger Litten (Anleihen und Strukturierte Finanzierung sowie Bank- und Bankaufsichtsrecht), Kai-Oliver Krüger (Corporate/M&A), Thilo Danz (Bankaufsichtsrecht) und den Steuerrechtexperten Andre Happel. Allein die Finance Praxis in Frankfurt wächst damit auf sechs Anwälte, darüber hinaus sind mehrere Partner an den Standorten in Düsseldorf und Hamburg in diese Praxisgruppe eingebunden.

Andreas Mallin ist Experte im Bereich Immobilienfinanzierungen und verfügt zudem über langjährige Erfahrung bei Leveragefinanzierungen, Venture Debt Finanzierungen, Schuldscheindarlehen, Corporate Finance und Bonds sowie im Bereich der – wieder wichtiger werdenden – Restrukturierung. Zu seinen Mandanten zählen neben Banken und Versicherungen vor allem Debt Funds und institutionelle Darlehensnehmer.

Fieldfisher Deutschland Managing Partner Dr. Philipp Plog, sagt: “Mit dem Finanzierungsexperten Andreas Mallin stärken wir neben dem Fieldfisher Standort in Frankfurt auch deutschlandweit unsere Beratungspraxis für Immobilien- und Projektfinanzierungen. Wir können damit unsere Beratung von institutionellen Investoren in den Sektoren Real Estate, Energy und Finance weiter ausbauen.”

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit marktführender Praxis in vielen der dynamischsten Sektoren. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderem Fokus auf Energie & natürliche Ressourcen, Technologie, Finanzen & Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien. Unser Unternehmen umfasst mehr als 1.550 Mitarbeiter an 25 Standorten in Amsterdam, Barcelona, Peking, Belfast, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Manchester, Mailand, München, Paris, Rom, Shanghai, Turin, Venedig und Silicon Valley.