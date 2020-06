Finance in Motion veröffentlicht jährlichen Impact Investment Report

Road to Impact? präsentiert Meilensteine des Jahres 2019 und blickt zurück auf die ersten zehn Jahre des Unternehmens

Seit Auflage des ersten von insgesamt fünf Fonds wurden über 4,5 Milliarden Euro mit sozialen und/oder ökologischen Zielen investiert

In 2019 wurden mehr als 70.000 neue Kredite an Kleinunternehmen bereitgestellt; grüne Investitionen sparen jährlich 870.000 Tonnen CO2

Finance in Motion hat seinen jährlichen Impact Investment Report veröffentlicht. Unter dem Titel ?Road to Impact? erläutert der Bericht die Strategie des Impact Asset Managers zur Erzielung einer positiven ökologischen, sozialen und finanziellen Rendite und unterlegt diese mit konkreten Projektbeispielen aus 2019. Der Bericht blickt auch auf die Entwicklung von Finance in Motion und des Impact Investment Markts ingesamt seit Gründung des Unternehmens vor 10 Jahren zurück, unter anderem anhand eines Video-Interviews mit den Geschäftsführern Elvira Lefting und Florian Meister.

Ende Dezember 2019 verwalteten die von Finance in Motion beratenen Impact Fonds ein Vermögen von 2,5 Milliarden Euro. Seit Auflegung des ersten Fonds wurden mehr als 4,5 Milliarden Euro in die nachhaltige Entwicklung in über 30 Entwicklungs- und Schwellenländern in fünf Regionen investiert. Diese Investitionen ermöglichten 2019 unter anderem die Vergabe von über 70.000 neuen Krediten an Kleinunternehmen und Haushalte, viele davon in Lokalwährung, und trugen zu jährlichen CO2-Einsparungen von mehr als 870.000 Tonnen bei. Finance in Motion startete zudem das 1.000. technische Beratungsprojekt, mit welchen das Unternehmen seine Investments begleitet, um durch Aufbau von lokalen Kapazitäten die Wirkung seiner Investments zu vertiefen.

Geschäftsführerin Elvira Lefting kommentiert: ?Dieser Bericht wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem dringend Kapital benötigt wird, um die globalen Herausforderungen zielgerichtet bewältigen zu können. Schwellenländer werden von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs besonders hart getroffen. Impact-Investoren spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Mitteln, um diese Länder in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund steht in diesem Jahr nicht die Freude über das Erreichte im Vordergrund, sondern unsere Entschlossenheit, noch konsequenter Investments wirkungsorientiert einzusetzen, um nachhaltige positive Veränderungen für Mensch und Umwelt zu bewirken.?

Finance in Motion ist ein globaler Impact Asset Manager, der sich auf die nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern spezialisiert hat. Finance in Motion strukturiert und berät Impact Investment Fonds, in denen öffentliche und private Gelder gebündelt werden, um den Klimawandel zu adressieren, den Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu fördern, die Lebensgrundlagen zu verbessern und wirtschaftliche Chancen zu eröffnen.

Seit seiner Gründung hat Finance in Motion über 4,5 Milliarden Euro zum Erreichen dieser Ziele in Südosteuropa, dem Kaukasus, Lateinamerika, dem Nahen Osten sowie Nordafrika investiert. Neben den Investment-Aktivitäten bieten die Fonds technische Hilfe, mit der sie Kapitalnehmer unterstützen, verantwortliche Finanzierungen fördern und den Impact in Ländern, in denen sie aktiv sind, maximieren. Finance in Motion tätigt darüber hinaus Direktinvestitionen in ausgewählte wirkungsorientierte Unternehmen, die die Werte von Finance in Motion teilen.

Mit seinen Teams an 17 Standorten unterstützt das Unternehmen Partner in über 30 Ländern dabei, ihre Geschäftstätigkeiten auszubauen und zu demonstrieren, dass nachhaltiges Wirtschaften und eine finanzielle Rendite miteinander vereinbar sind.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.finance-in-motion.com