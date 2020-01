Forsa-Umfrage: Jeder dritte Deutsche riskiert Anfang 2020 teure Verschuldung per Dispo

– 5,5 Millionen Deutsche (9 %) sind aktuell im Dispo

– Weitere 13,4 Millionen (22 %) schließen Disponutzung in den

nächsten drei Monaten nicht aus

– Die Hälfte der Disponehmer rechnet mit Problemen bei der

Rückzahlung

Durch Weihnachten und Silvester hatten viele Verbraucher hohe zusätzliche

Ausgaben. Jetzt treffen viele Jahresrechnungen etwa für die KFZ-Versicherung und

KFZ-Steuer ein, zudem steht die Buchung des Sommerurlaubs an. Um diese

Rechnungen bezahlen und laufende Ausgaben stemmen zu können, nutzen aktuell 5,5

Millionen Deutsche (9 % der über 18-Jährigen) ihren Dispokredit. (1) Weitere

13,4 Millionen Deutsche (22 % der über 18-Jährigen) sind noch nicht im Minus,

halten es aber für mehr oder weniger wahrscheinlich, dass sie in den nächsten

drei Monaten in den Dispo rutschen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative

Forsa-Umfrage im Auftrag des Kreditportals smava. Der Dispo kostet im Schnitt

knapp 10 Prozent Zinsen. (2) Das ist teuer und riskant. Denn jeder zweite

Disponehmer (44 %) rechnet damit, dass sich die Rückzahlung verzögern kann. (3)

Es droht eine teure und langfristige Verschuldung, die sich mit etwas Vorsicht

vermeiden lässt. “Man sollte immer nur das Geld ausgeben, das man hat. Wer sich

dennoch Geld leiht, sollte nicht den bequemsten, sondern den günstigsten Kredit

wählen. In der Regel ist das nicht der Dispo”, sagt Alexander Artopé

Geschäftsführer des Kreditportals smava.

Wer sich Geld leiht, sollte keines verschenken

Wer sich Geld leiht, sollte den richtigen Kredit wählen. Dazu gehört eine

ehrliche Einschätzung: Welche Ausgaben stehen in nächster Zeit an? Bis wann kann

der Kredit realistisch zurückgezahlt werden? “Leiht man sich das Geld nur für

kurze Zeit, spricht nichts gegen den Dispokredit. Je länger man das Geld leiht,

desto eher empfiehlt sich ein Ratenkredit”, sagt Alexander Artopé. Denn

Dispokredite kosten im Schnitt knapp 10 Prozent Zinsen – fast dreimal so viel

wie ein Ratenkredit über ein Kreditportal wie smava. Deshalb wäre die Hälfte der

Disponutzer in Deutschland (44 %) mit einem Ratenkredit besser bedient. Denn sie

rechnen damit, dass sich die Dispo-Rückzahlung verzögert und sie den Dispo

länger nutzen müssen als geplant. Dadurch zahlen sie unnötig viele Zinsen.

Kreditvergleich spart im Schnitt 39 % Zinsen

Nicht jeder Ratenkredit ist günstig. Banken verlangen für ein und denselben

Kredit sehr unterschiedlich hohe Zinsen. Wer sich Geld leiht, sollte deshalb

nicht das erstbeste Angebot annehmen, sondern nach einem günstigen Kredit

suchen. “Je mehr Kreditangebote man vergleicht, desto eher findet man einen

günstigen Kredit. Genau dabei helfen wir Verbrauchern. Wir geben ihnen mit

unserem Kreditvergleich den Überblick, den ihnen keine einzelne Bank geben

kann”, sagt Alexander Artopé. Für Kreditnehmer zahlt sich das aus: Kredite, die

2019 über smava abgeschlossen wurden, waren im Schnitt 39 Prozent günstiger als

im Bundesdurchschnitt. (4) (5)

Datenquellen

1) Forsa: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage

der forsa marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft mbH,

an der 1.027 Personen zwischen dem 26.12.2019 und dem

02.01.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden nach Region, Alter

und Geschlecht gewichtet und sind repräsentativ für die

deutschsprachige Bevölkerung ab 18 Jahren.

2) Stiftung Warentest: Dispozinsen – Alle Banken im Test (Stand:

16.07.2019)

3) Forsa: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage

der forsa marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft mbH,

an der 1.009 Personen zwischen dem 15. und 20.11.2019

teilnahmen. Die Ergebnisse wurden nach Region, Alter und

Geschlecht gewichtet und sind repräsentativ für die

deutschsprachige Bevölkerung ab 18 Jahren.

4) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 07.01.2020);

Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE /

Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte für

Januar bis November 2019

5) smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de in 2019

vermittelten Ratenkredite (Stand: 07.01.2020)

