Sibanye-Stillwater – so läuft es auf der –Marikana—Mine weiter

Der südafrikanische Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL und NYSE: SBGL), einer der größten Goldproduzenten aber auch führender Hersteller von Platin-Gruppenmetallen, hat den Konsultationsprozess im Sinne der ?Section 189A? in Übereinstimmung mit den Interessen aller Stakeholder abgeschlossen. Damit sind der gesamte Umstrukturierungsprozess des ?Marikana?-Betriebes, der vorher von Lonmin betrieben wurde, umgesetzt worden.

Wie vereinbart, bleibt der Schacht ?1B? und die Verarbeitung zur Gewinnung des restlichen hochgradigen Erzes, das sich noch im Stollen befindet, zunächst bis Ende Dezember 2020 weiter in Betrieb. Darüber hinaus wird sogar weiter, wenn auch im kleineren Stil der Abbau fortgesetzt, was erfreulicherweise zum Erhalt von 329 Arbeitsplätzen führt. Geknüpft sind Abbau und Verarbeitung allerdings an die Bedingung, zumindest auf Quartalsbasis profitabel zu arbeiten.

Zudem konnten 166 Arbeitsplätze durch Versetzungsmaßnahmen in andere Betriebe des Unternehmens erhalten werden. Von weiteren 1.924 weggefallenen Stellen gingen 1.612 Mitarbeiter gegen eine Abfindungszahlung, während 53 Mitarbeiter in den normalen Ruhestand gewechselt sind. 259 Mitarbeiter sind aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Auch die Anzahl der Subunternehmer ist betriebsbedingt deutlich reduziert worden.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater – https://www.commoditytv. com/play/sibanye-stillwater-diversifying-globally-in-metals-and-jurisdictions/ -, zeigte sich alles in allem zufrieden damit, dass man sich mit den Beteiligten so einigen konnte, und sagte: ?Wir sind mit dem Ergebnis der Konsultationen mit den Stakeholdern zufrieden, die trotz notwendiger Schließung einiger Schächte, welche sich am Ende ihrer Betriebszeit befanden, zum Erhalt einer Vielzahl von Arbeitsplätzen beigetragen haben.? Mit diesen Maßnahmen werde man wieder zu einem nachhaltigeren Geschäft zurückkehren, was die Beschäftigung der Mehrheit der ?Marikana?-Belegschaft über einen weitaus längeren Zeitraum sichere.

GoldMining wird in die ?Best 50? der leistungsstärksten Unternehmen aufgenommen

Das kanadische Rohstoffexplorationsunternehmen GoldMining Inc. (ISIN: CA1058651094 / TSX-V: GOLD) wurde die Ehre zu Teil in die Rangliste der ?OTCQX Best 50?-Unternehmen für das Jahr 2020 aufgenommen zu werden. Diese Rangliste repräsentiert die Unternehmen mit der besten Performance, die im vorangegangenem Jahr, die auf dem ?OTCQX Market? gehandelt wurden.

Ersteller dieser Liste ist die OTC Markets Group Inc., welche der Betreiber des OTCQXFinanzplatzes aber auch anderer Finanzmärkte ist. Auf den Märkten der OTC werden schätzungsweise rund 10.000 amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt. Die Rangliste wird hierbei auf Grundlage einer gleichwertigen Gewichtung der jährlichen Gesamtrendite und des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen-Zuwachses berechnet.

Der ?OTCQX Best Market? ist für einen transparenten und effizienten Handel von etablierten Unternehmen bekannt. Seine hohen Standards sollen für eine Aussiebung der besten Unternehmen sorgen und dadurch überdurchschnittlich hohe Unternehmensqualität liefern. So müssen die Unternehmen, um sich für den OTCQX zu qualifizieren, unter anderem hohe Finanzstandards einhalten sowie einer ?Best-Practice-Corporate-Governance? folgen.

Der Vorsitzende der GoldMining Inc. – https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-isacquiringand-advancing-gold-projects-in-the-americas/ -, Amir Adnani, zeigte sich stolz und sehr erfreut über diese, nicht alltägliche Auszeichnung: ?Mein ganzes Team und ich sind stolz diese prestigeträchtige Auszeichnung zum dritten Mal seit 2015 erhalten zu haben. Es ist eine Bestätigung unserer Unternehmensphilosophie, die wir mit zahlreichen opportunistischen Käufen weiter vorantreiben. Wir gehen davon aus, dass wir mittlerweile im Besitz eines der expansivsten Gold-Portfolios Amerikas sind. Außerdem möchte ich unseren Aktionären für ihre langanhaltende Unterstützung danken. Das Management und ich werden weiterhin Alles tun, um den Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen.?

Um seine Aktionäre noch besser zu erreichen, hat GoldMining noch einen Vertrag mit Wallace Hill Partners Ltd. abgeschlossen. Wallace Hill Partners ist ein unabhängiges Unternehmen, welches digitale Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen anbietet. Wallace Hill Partners soll GoldMining unterstützen die Bekanntheit des Unternehmens weiter zu steigern und die Aktionäre über alle Aktivitäten des Unternehmens zu informieren.

Das IR-Mandat hat zunächst eine Laufzeit von 12 Monaten. Zusätzlich zur monatlichen Bezahlung der Dienstleistung gewährt das Management von GoldMining Wallace Hill Partners und einigen anderen ausgewählten Beratern Anreiz-Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 565.000 Stammaktien. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 1,50 USD pro Aktie und sind zwei Jahre gültig. Die Berater können die Optionen hierbei in einem Zeitraum von einem Jahr schrittweise ausüben.

