Für eine nachhaltige Wirtschafts- und Stadtentwicklung: KfW unterstützt Privatwirtschaft in Kolumbien

Erstellt von Redaktion Banken

– 100 Mio. USD Förderkredit an kolumbianische Entwicklungsbank

Bancoldex

– Mehr Energieeffizienz und Ausbau der Erneuerbaren Energien auf

1,5 Gigawatt

– Förderung nachhaltiger Transportsysteme

– Abkopplung des Wirtschaftswachstums von steigenden

CO2-Emissionen

Heute hat die KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit der kolumbianischen Entwicklungsbank

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancoldex) einen

Finanzierungsvertrag für einen Förderkredit in Höhe von 100 Mio. USD

unterzeichnet. Diese wiederum vergibt aus der Kreditlinie Darlehen an

privatwirtschaftliche Unternehmen in Kolumbien, die mit ihren Investitionen in

Energieeffizienzmaßnahmen und nachhaltigen Transport wie beispielsweise den

Austausch von Klimaanlagen, den Flottenaustausch bei Busunternehmen, etc. sowie

eine nachhaltige Energieversorgung durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien

(u.a. Wind- und Solarenergie und Geothermie) ermöglichen sollen. Die Kreditlinie

unterstützt Kolumbien bei dem geplanten Ausbau der Energieerzeugungskapazität

aus Erneuerbaren Energien in Höhe von 1,5 Gigawatt.

“Eine höhere Energieeffizienz in der kolumbianischen Privatwirtschaft ist ein

entscheidender Faktor, um den Energieverbrauch zu senken und ein nachhaltiges

Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig ist dadurch eine Abkopplung des

Wirtschaftswachstums von steigenden CO2-Emissionen möglich”, sagte Prof. Dr.

Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Die Kreditlinie trägt entscheidend dazu bei, dass Kolumbien die Verpflichtung im

Rahmen des Pariser Klimaabkommens zu einer 20%igen Reduktion der

Treibhausgasemissionen Kolumbiens bis 2030 einhalten kann.

Zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:

www.kfw-entwicklungsbank.de.

